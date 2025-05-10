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BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da konuştu Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da konuştu Açıklaması
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütünün karşılıksız, hiçbir şey istemeden, hiçbir şart ortaya koymadan silah bırakmasından, devlete teslim olmasından kimsenin rahatsız olmayacağını belirterek, "Bu silah bırakma işi sadece PKK'yla sınırlı kalmamalıdır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütünün karşılıksız, hiçbir şey istemeden, hiçbir şart ortaya koymadan silah bırakmasından, devlete teslim olmasından kimsenin rahatsız olmayacağını belirterek, "Bu silah bırakma işi sadece Pkk'yla sınırlı kalmamalıdır." dedi.

Destici, partisinin Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu'nda düzenlediği İç Anadolu Çalıştayı'nda, düzenlenen programların her ay bir bölgede gerçekleştirileceğini söyledi.

Çalıştayda ülke ve bölge sorunlarının el alındığını belirten Destici, yıl sonunda 7 bölgede bu programların tamamlanacağını kaydetti.

Destici, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü anımsatarak, 7 Ekim 2023'ten bugüne kadın, çocuk ve ihtiyar olmak üzere 50 binden fazla Gazzeli'nin şehit olduğunu vurguladı.

"Gazze sadece bir toprak kara parçası değildir"

Gazze'ye 2012'de yine bir İsrail saldırısı sonrası gittiğini ve bölgeyi bildiğini anlatan Destici, "Gazze ne olursa olsun asla ve kata zalimlere, Siyonistlere, emperyalistlere, İsrail'e, ABD'ye bırakılamaz ve bırakılmamalıdır. Gazze sadece bir toprak kara parçası değildir. Trump'ın ya da onun etrafındakilerin emlak arsası da değildir. Gazze, kadim, Müslüman vatanlarından bir tanesidir. Yüzyıllarca Osmanlı idaresinde huzur ve barış içerisinde yaşamıştır. İnşallah o günlerine de geri dönecektir. Bundan da zerre kadar şüphem yoktur." diye konuştu.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Destici, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilime ilişkin ise şöyle konuştu:

"Asıl sebebin, küresel bir kurgu olduğunu aklı başında olan herkes biliyor. Burada yapılmak istenen dünyada yeni bir dizayn ve bunun içinde de elbette ki Asya da var. Tarafımız net; Hindistan Hükümet yetkililerinin, o pervasız, edepsiz, hadsiz generalinin yaptığı açıklamalar bizi ne korkutur ne de sindirir. Biz her şart ve durumda kardeş ve dost Pakistan'ın sonuna kadar yanındayız. Bu hem tarihi bir sorumluluğumuz, milli bir görevimiz, hem de İslami bir ödevimiz hem de vefalı duruşun gereğidir."

"Hepimiz terörsüz Türkiye' diyoruz." ifadesini kullanan Destici, şöyle devam etti:

"Terör örgütü, karşılıksız, hiçbir şey istemeden, hiçbir şart ortaya koymadan 'Silah bırakacağım, devlete teslim olacağım.' diyorsa elbette ki bundan kimse rahatsız olmaz. Bu silah bırakma işi sadece Pkk'yla sınırlı kalmamalıdır. Sadece Pkk'yla sınırlı kaldığında, YPG, PYD, PJAK, KCK bir sürü isimleri var. Bunlar varlığını devam ettirdiği sürece PKK silah bırakmış sayılmaz. Çünkü PKK eşittir, PYD'dir. O da eşittir, YPG'dir. O onun daha üst çatısı KCK'dır. Bunların tamamı 'Biz silah bırakıyoruz.' derse, tamamdır."

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Politika
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