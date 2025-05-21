BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terörün kökünün kazandığını belirterek, "Onun için PKK diz çökmüş, silah bırakacağını ve kendini feshedeceğini açıklamıştır.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terörün kökünün kazandığını belirterek, "Onun için PKK diz çökmüş, silah bırakacağını ve kendini feshedeceğini açıklamıştır. Bu Türk devletinin ve Türk ordusunun zaferidir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in "Pontus soykırımı" iddialarının baştan aşağı saçmalıklarla dolu ve iftira olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sadece bölgesinin değil, dünyanın da en güçlü devletlerinin başında geldiğini belirten Destici, "Türkiye gerektiğinde hak ve menfaatlerini güç kullanarak da koruyacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yunanistan'ın Türkiye'nin bu yürüyüşünü engellemek için bulabildiği şeyin Pontus soykırımı palavrası olması acınacak durumlarının özetinden ibarettir." diye konuştu.

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinde 40 bin insanın hayatını kaybettiğini ve bunun ülkenin 2 trilyon dolarlık kaynağının yok olduğunu ifade ederek, "Büyük Birlik Partisi olarak milletin vicdanının yanında yer almaya devam edeceğiz. Hep milletimizin sağduyusunun, en çok da PKK terörünün mağdur ettiklerinin yanında olduk. Şehitlerimizin manevi şahsiyetinin, şehitlerimize ve gazilerimize verdiğimiz sözlerin, onların ailelerinin yanındayız, arkasındayız ve sonuna kadar da yanlarında durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de bir Kürt sorunu değil terör sorunu olduğunu belirten Destici, şöyle devam etti:

"Terörün kökü kazanmıştır ve zaferle sonuçlanmıştır. Onun için PKK diz çökmüş, silah bırakacağını ve kendini feshedeceğini açıklamıştır. Bu Türk devletinin ve Türk ordusunun zaferidir. Söylenen neydi? Terör örgütü PKK şartsız ve pazarlıksız, müzakeresiz silah bırakacak ve kendini feshedecektir. Evet, yapılması gereken budur. Başkası da asla mümkün değildir ve olmayacaktır. Bugün de aynı kararlılık sürmektedir. ve her kim bu kararlılığı zayıflatma gayretine girerse karşısında sadece Türkiye Cumhuriyeti devletini değil bu milletin Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle tamamını karşısında bulacaktır."

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiğini anımsatan Destici, bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'in saldırıları karşısında tavır değiştirdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Filistin konusundaki tavrının takdire şayan olduğunu vurgulayan Destici, ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşma yapan Arap ülkelerini eleştirdi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
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