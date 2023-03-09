BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Sarı: Cumhur İttifakı seçimi ilk turda alır

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte ittifaklarda da hareketlilik artmaya başladı. Millet ittifakının adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından Cumhur İttifakı'nın önemli ortaklarından biri olan Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Sarı, sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı'nda yaşanan sürecin o partilere oy vermeyi düşünen seçmenleri kafasını karıştırdığını anlatan Sarı, "Seçmenler artık millet ittifakındaki partilerin vatan millet derdi olmadığı, onların tek derdinin makam ve koltuk olduğunu bir kez daha gördüler. Onların iradelerinin yurt içinde değil, yurt dışında olduğundan hareketle gerçek niyetlerini gören seçmenlerin de tavırları ile seçimin ikinci tura kalmayacağına inanıyoruz" dedi.

"İLK TURDA SEÇİM BİTER"

"Cumhurbaşkanımıza teveccühünün 2018'den daha fazla olduğunu görüyorum" diyen Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Sarı, "2018 yılındaki seçimlerde sahada bire bir çalışarak Cumhurbaşkanımıza oy istedim. Aydın'dan Cumhur ittifakından milletvekili adayı olduğum süreçte olduğu gibi halkımız teveccühü ve genel merkezimizin verdiği görev doğrultusunda bu gün de yeniden sahadayım. Son güne kadar çalışmaya devam edeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçileceğine ve 2018'deki o oy oranından daha fazla oy alacağına inancım sonsuz. Bizler de bunun için sahada aktif olarak çalışma yapıyoruz" dedi.

ALPEREN OCAKLARI GENEL BAŞKANLIĞI YAPTI

Siyasi geçmişinden bahseden Sarı, "Babamın sayesinde büyük birlik hareketi ile tanıştım. Daha sonra Alperen Ocakları'nın her kademesinde görev yaptım. Azerbaycan Alperen Ocakları Kurucu Genel Başkanlığı, Alperen Ocakları Genel Başkanlığı görevlerinde bulundum. Siyasetin tabanından geliyorum. Gençlik yıllarından bu yana siyasetle iç içe büyük birlik hareketinin her kademesindeydim. En son 2018 genel seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı adayı olarak, AK Parti'den 6. sıra milletvekili adayıydım. 4 senedir de Büyük Birlik Partisi'nde genel başkan yardımcılığı görevini yürütmekteyim. Alperen Ocakları Denizli İl Başkanıyken Genel Başkanımız Mustafa Destici tarafından Alperen Ocakları Genel Başkanlığı görevine seçildim" şeklinde konuştu.

"BBP, DENİZLİ'Yİ MECLİSTE TEMSİL EDECEKTİR"

BBP tarihinde ilk kez Denizli'de gerçekleşen miting ve yaklaşan milletvekili seçimleri ile ilgili de değerlendirme yapan Sarı, "Parti kurulduktan 29 yıl sonra ilk defa kasım ayında Denizli'de miting gerçekleştirdik. Mitingimize ciddi bir katılım vardı. Mitingimiz; siyaseti takip eden, Denizli siyasetine hâkim herkes tarafından takdir topladı. Dışarıdan taşıma yoktu. O miting, Büyük Birlik hareketinin Denizli'deki gücünü net bir şekilde ortaya koydu. Denizli teşkilatımızı genel merkezde en güçlü şekilde temsil ettik. Biz mitinge kadar olan sürede aktif olarak çalıştık, gayret gösterdik. Miting zaten kendini göstermektir. İl teşkilatımıza, ilçe teşkilatlarımıza, başkanlarımıza Alperen Ocaklarımızın başkanlarına Alperen Ocaklı gençlerimize de teşekkür ederim. Gerçekten özverili bir çalışmada bulundular. Miting sonrası çalışmalarımız artarak devam etti. Halkımız teveccüh gösterip bu başarıda birlikte olmak istiyorlar. BBP şu an çok iyi konumda. BBP, Denizli'yi mecliste temsil edecektir" ifadesini kullandı.

"DEVLETİMİZ ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Ülkemizde derin izler bırakan binlerde insanın yaşamını kaybettiği depremdeki izlenimlerini de paylaşan Sarı, "Genel Başkanımız Mustafa Destici, saat 10:00 sularında talimat vererek beni Hatay'a görevlendirmişti. Hemen arkadaşlarla birlikte yola çıktık. Tabii, hava şartlarının ağır geçmesinden dolayı 24 saatte Hatay'a ulaşabildik. Konya-Adana yolu kapandı. Biz ilk günden deprem bölgesinde erzak dağıtmaya başladık. Yolda yüzlerce yardım ekibi, yüzlerce kepçe, kamyon, erzak taşıyan tırlar mahsur kaldı. Tipi vardı, şartlar oraya ulaşmayı zor kıldı. Ama gittiğimizde gördüm ki Alperen Arama Kurtarma ekipleri depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmaya başlamıştı. Elimizden geldiğince halkımıza yardımda bulunmaya çalıştı. Güçlü bir şekilde sahadaydı. Her köşe başında su yığınları vardı. Aşevleri var. Bizim Kırıkhan'a 1500 kişilik, Hatay merkezde 5 bin kişilik aşevimiz vardı. Keza, Avrupa Teşkilatımız Perşembe günü ulaştı. Hatay'da Denizli olarak aktif olarak biz hizmet ettik. Allah bu günleri bir daha yaşatmasın. Devletimiz elinden geleni yaptı. Devlet olarak bunun altından daha güçlü kalkacağımızı düşünüyorum" dedi.