BBP Başkanı Destici, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan ile bir araya geldi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanı Mustafa Destici, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ile bir araya geldi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanı Mustafa Destici çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da temaslarına başladı. Destici, temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ile başkent Bakü'de bir araya geldi. Görüşmenin başında yaptığı açıklamada Türk Devletleri Teşkilatları Birliği'nin oluşmasında ve genişletilmesi sürecinin devam ettirilmesinde diğer devletlerin devlet başkanlarıyla birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkıları olduğunu belirten Mustafa Destici, "Ama bu iki devlet başkanımız bu işte öncü hakikaten. ya da ne zaman ufak tefek birtakım problemler çıkacak olsa, ikisinin devreye girmesiyle bu problemler çok kısa zamanda çözülüyor ve daha hızlı bir şekilde yol almaya devam ediliyor. Tabii TÜRKPA da bu anlamda çok önemli. Yani Türk Devletleri Teşkilatları Birliği bir taraftan çalışmalarını yürütürken, TÜRKPA tabii parlamentolar arası bir işbirliği asamblesi ve bu da Türkiye tarafından da çok kıymetli bulunuyor. Türkiye de Azerbaycan da ve diğer Türk devletlerimizde bu işe çok kıymet veriyorlar ve daha önce olmayan ilişkiler bu dönemde çok güçlü bir şekilde geliştiriliyor. Hem Türkiye'den Azerbaycan'a çok ziyaretler var. Aynı şekilde Azerbaycan'dan Türkiye'ye çok ziyaretler var. Hem devlet başkanlarımızın yılda en az üçer, dörder sefer ziyaretleri karşılıklı, hem meclis başkanlarımızın ziyaretleri, dostluk grubu heyetlerinin ziyaretleri, diğer milletvekillerimizin ya da devlet kurumu yetkililerimizin ziyaretleri. Bunlar çok kıymetli. Yani merhum Haydar Aliyev'in dediği gibi, iki devlet ama tek millet ülküsüne uygun bir şekilde bu çalışmalar geliştiriliyor. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak bundan çok büyük bir memnuniyet duymaktayız. Çünkü özellikle bu coğrafyada bulunan devletlerimiz uzun süre esaret hayatı yaşadılar. Ama şimdi prangalarından kurtuldular ve çok güçlü bir şekilde de hem demokrasilerini geliştiriyorlar. Hem de ekonomilerini geliştiriyorlar" dedi.

Azerbaycan'ı her ziyaret daha da büyüyen, her anlamda daha da güzelleşen, bir yer olduğunu belirten Destici, "Yine aynı şekilde tabii burada TÜRKPA'nın çalışmalarını da yine ekibimizle birlikte, arkadaşlarıyla birlikte takip ediyoruz. Buradaki ilişkilerin de güçlenmesi, kuvvetlenmesi ve genişlemesi bu da gerçekten Türk devletlerinin ilişkileri açısından çok kıymetli, çok önemli. Onun için sizleri de ben tebrik ediyorum. Hem Türk dünyası hem de camiamız adına da tekrar şükranlarımı sunmak istiyorum" diye konuştu.

"Dilde fikirde işte birlik"

BBP'nin 32 yıllık bir parti olduğunu ve kuruluş ilkelerinden ve felsefelerinden bir tanesinin de Türk devletlerinin birliği, beraberliği ve ortak çalışması olduğunu belirten Destici, "Tabii merhum Gaspıralı İsmail Bey'in dediği gibi dilde fikirde işte birlik. Yani bugün işte bütün Türk devletlerini herkesin tabii ki kendi şahsiyeti, hükmüyesini muhafaza ederek ama işte bu dilde fikirde işte birliği tesis ettiğimizde daha güçlü bir Türk dünyası, daha güçlü bir Azerbaycan, daha güçlü bir Türkiye, daha güçlü bir Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti tabii bunlar daha güçlü hale gelecektir. Bunların güçlenmesiyle birlikte de tabii ki burada, bu Türk dünyasında yaşayan bütün soydaşlarımız, kardeşlerimiz daha güvenli, daha müreffeh bir hayat yaşayacaktır ve ortak hareket edildiğinde de Birleşmiş Milletler başta olma üzere bütün uluslararası kuruluşlarda Türk dünyasının sesi daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. ve dünya devletleriyle ilişkileri de bu anlamda daha da büyüyecektir, daha da gelişecektir. Biz hem Türk devletleri, teşkilatları, birliğinin kurulmasından ve bugüne kadar ki çalışmalarından çok memnunuz, çok kıymetli buluyoruz, çok hayati buluyoruz. Hem de TÜRKPA'nın varlığı da gerçekten bu anlamda Türk dünyasının birliği, ortak bir takım çalışmalar yapması, kardeşliğin güçlendirilmesi, ta bin yıllık tarihe bağlı o köklerin yeniden canlanması, neşet etmesi. Bunlar çok kıymetli, bunların hepsinden destekliyoruz ve çok değerli ve kıymetli buluyoruz" dedi.

BBP Başkanı Destici Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Destici, ziyaret kapsamında Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakan Destici, saygı duruşunda bulundu. Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret eden Serim anıtlara çelenk bıraktı.

Türk Şehitliği'nde gazetecilere açıklamada bulunan Mustafa Destici, "Burada olmaktan çok mutluyuz, gururluyuz. Tabii içinde bulunduğumuz şu an bu mekan şehitlik mekanı. Yani yukarı tarafta Azerbaycan'ın kahraman Karabağ şehitleri yatıyor. Burada Kafkas İslam ordusuyla Bakü'yü Bolşeviklerden ve Ermenilerden kurtaran Kafkas İslam ordusunun yani Türk şehitlerimiz yatıyor. Dolayısıyla da bu şehitlikteyiz. Öncelikle şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. İşte bizim iki ayrı devlet de olsa tek millet olmamızı bu şehitlik bize özetliyor. Yani Azerbaycan'ın Karabağ'daki şehitleriyle Kafkas İslam ordusunun Türkiye'den gelen Osmanlı şehitlerimiz burada birlikte yatıyorlar. Onları rahmetle anıyorum"dedi.

"Türk'ün 30 yıl aradan sonra esaretten, işgalden kurtarılan öz vatan topraklarını da ziyaret edeceğiz"

Ziyareti kapsamında Karabağ'ı da ziyaret edeceğini de belirten Destici, "Türk'ün 30 yıl aradan sonra esaretten, işgalden kurtarılan öz vatan topraklarını da ziyaret edeceğiz. Burada bir kere daha Azerbaycan'ı, Azerbaycan ordusunu, Azerbaycan'ın devlet başkanını, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi bu muhteşem zaferleri için, kazandıkları bu muhteşem zafer için bir kez daha tebrik ediyorum. 8 Kasım'da zaferin yıl dönümü bildiğim kadarıyla. Tekrar zaferleri kutlu ve mübarek olsun, daim olsun inşallah. Tabii Türkiye ile hem savaş anında hem öncesi sonrası şu anda ekonomik, siyasi, kültürel her anlamda iş birliği hem Azerbaycan ile Türkiye'yi daha kuvvetli, daha güçlü, daha güvenli hale getiriyor. Diğer taraftan da hem Türkiye'de yaşayanları, Türk milletini hem de Azerbaycan Türklüğünü de gururlandırıyor ve memnun ediyor. Onun için burada dediğim gibi kendi öz vatanımızdayız. Onun için de çok mutluyuz gururluyuz" diye konuştu. - BAKÜ