Haberler

Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltı kararı verilen isimler belli oldu! 9'u aranıyor

Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltı kararı verilen isimler belli oldu! 9'u aranıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "Yolsuzluk" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil hakkında gözaltı kararı verilen 48 kişinin isimleri belli oldu. Başkan Mutlu ve çok sayıda kişi gözaltına alınırken 9 kişi aranıyor.

İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması genişletiliyor. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BELEDİYE BAŞKANI MUTLU GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında sabah erken saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahısların eylemleri delilleriyle tespit edildi. Bu doğrultuda, ekiplerin eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltı kararı verilen isimler belli oldu! 9'u aranıyor

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde yerleşkesine götürüldü.

72 KONUTTA ARAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatla, şüphelilere ait 72 konut ve iş yerinde arama ve el koyma işlemlerinin icrasına başlandı.

MUTLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli komşularım, ben bugüne kadar yalnızca Bayrampaşa'ya ve siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet ettim. Sizlere layık olabilmek için çıktığımız bu yolda bir an bile geri adım atmayı düşünmedim, düşünmeyeceğim.

Başım dik, alnım aktır. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur. Bugün yaşadığım gözaltı, sadece 30 yılın ardından Bayrampaşa'yı hizmetle buluşturmamızın bir sonucudur. Yaşananlar; siyasi operasyonlardan, asılsız iftiralardan ibarettir.

Emin olun ki; siz değerli Bayrampaşalılarla birlikte bu iftiraların da, haysiyetsizliklerin de üstesinden geleceğiz. Ben, kendimi yine ve yeniden Bayrampaşa halkının vicdanına ve desteğine emanet ediyorum."

Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltı kararı verilen isimler belli oldu! 9'u aranıyor

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER NETLEŞTİ! 9'U ARANIYOR

Hasan MUTLU, Bilgehan YAĞCI, Atilla ÖZEN, Hakan BAŞ, Lütfi KADIOĞULLARI, Gündüz KALKAN, Emre ŞAHİN, Mahmut KILIÇ, Hakan SARIKAYDIN, Çetin KOÇ, Arzu DOYRAN, Abdulkadir ÇELİK, Halil İbrahim İLTER, Dilber SARITAŞ, Şener KARAMAN, Mustafa BÜYÜKBAYRAK, Emin SÖNMEZ, Kadir KURT, İlhan AKBAYIR, Serkan SATILMIŞ, Rıdvan ÖZTÜRK, Ahmet TUFAN, Fidan YETİM, Ayhan MUTLU, Hacı SUBAŞI, Mustafa Safa RÜZGAROĞLU, Reşat YANGEL, Erdem BÜYÜKDERE, Rıza CAYUŞOĞLU, Orhan KURTBAY, Yasin SÖNMEZ, Özer KURTOĞLU, Çağla KONAT, Oğulcan KONAT, Özlem TUT (Aranıyor), Öztürk HOCAOĞLU (Aranıyor), Ersin BİLAL, Kadri YETİŞMİŞ (Aranıyor), Melek TOPAL (Aranıyor), Altan YANGEL (Aranıyor), Aslan BULUT (Aranıyor), Tugay Onur YETİŞMİŞ (Aranıyor), Özkan KANBAY (Aranıyor), Deniz UYKAN, Mustafa Onur ÖNCÜ, Dilek ÖZYURT (İl dışında).

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Haluk Levent sahne sonrası rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı

Konser coşkusu hastanede bitti! Hayranları büyük panik yaşadı
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıserkan şenol:

hakkaten yeter artık AKP ye geçmeyen belediye cezaevine . elbet o sandık gelir. tüm chp li belediyelere soruşturma bir tane AKP li belediye ye soeuşturma yok . adalet herkese lazım

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadık:

Chpnin ismi şu olmamlı Hırsızlık Rüşvet Yalan Partisi

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Senin gibi mallar var oldukca bu millet daha çok çeker. Matikci troller.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıÖmer:

Makarnayı fazla kaçırdın galiba.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıÖmer:

BİAT ETMEYENLER HAPİS VE MALVARLIKLARINA EL KONULUYOR. HERKES REİS'E BİAT ETMEK MECBURİYETİNDEDİR.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

MİLLET YEMİYOR ARTIK.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu

Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu
Karadeniz'in fındığını bambaşka coğrafyada yetiştirdi: Kimse inanmıyor

Karadeniz'in fındığını bambaşka coğrafyada yetiştirdi: Kimse inanmıyor
Nuri Şahin yeniden Süper Lig'de

Nuri Şahin yeniden Süper Lig'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.