İstifalar peş peşe geldi! Bayrampaşa Belediyesi el değiştirebilir

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "yolsuzluk" operasyonunun ardından istifalar peş peşe geldi.

İSTİFA SAYISI 4'E YÜKSELDİ

CHP'li meclis üyesi Murat Salman'ın istifasının ardından, son olarak İbrahim Soytürk de görevinden ayrıldı. Böylece istifa eden meclis üyesi sayısı dörde yükseldi.

MECLİS ARİTMETİĞİ DEĞİŞTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde dengeler değişti. CHP'nin üye sayısı 18'e, AK Parti ve MHP'li üyelerin toplam sayısı ise 15. İstifa eden 4 üye ise şimdilik bağımsız konumda olsalar da olası parti değişikliğinde belediye el değiştirebilir.

BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR

Öte yandan, operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılması halinde, belediyenin CHP'den AK Parti'ye geçebileceği belirtiliyor. Mutlu ile birlikte toplam 48 kişi gözaltına alınmıştı.