Haberler

Orgeneral Bayraktaroğlu, Kanada Genelkurmay Başkanı Carignan ile Görüştü

Orgeneral Bayraktaroğlu, Kanada Genelkurmay Başkanı Carignan ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi için Türkiye’de bulunan Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jennie Carignan’ı askeri törenle karşıladı; ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jennie Carignan ile görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'de bulunan Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jennie Carignan'ı askeri törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı

NATO Zirvesi'nde tarihi karar! İlk kez resmi gündeme alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
Kuyudan su çekmek isterken canından oldu

Kuyudan su çekmek isterken canından oldu
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Avustralya'yı alarma geçiren gizemli kürelerin sırrı çözüldü

Kıyıya vuran gizemli nesneler ülkeyi alarma geçirdi: Bölge karantinada
Sergen Yalçın'ın 'Ne yeteneği var ki' dediği Haaland rekora koşuyor

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki?" dediği futbolcu rekora koşuyor
Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
Rekor transferde mutlu son! Aral Şimşir Türkiye'ye geliyor

Rekor transferde mutlu son! Milli yıldız, salı günü Türkiye'ye geliyor