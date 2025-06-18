Bayburt'ta Yeni Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Müjdesi

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, eski Bayburt Devlet Hastanesinin ek hizmet binasının Sağlık Bakanlığınca "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi" olarak projelendirilip onaylandığını, en kısa zamanda ihale sürecinin tamamlanıp yapımına başlanacağını bildirdi.

Ateş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bayburt'a sağlık alanında yapılan yatırımları anlattı.

Bayburt Devlet Hastanesinin çok etkin ve nitelikli sağlık hizmeti verdiğini belirten Ateş, 2002'de Bayburt'ta hastane poliklinik muayene sayısının 111 binken, 2024'te bu sayının 401 bine çıktığını, 2002'de Bayburt'ta toplam hekim sayısı 65'ken, 2024'te bu sayının 188'e çıktığını söyledi.

Bir yıl önce hizmete alınan anjiyo ünitesinin şimdiye kadar 1100 hastanın sağlığına kavuşmasına vesile olduğunu aktaran Ateş, yeni açılan yoğun bakım ünitelerinde çevre illere sevk edilen hasta oranlarının yüzde 5-10'lara kadar düştüğünü dile getirdi.

Eski Bayburt Devlet Hastanesinin ek hizmet binasının Sağlık Bakanlığınca "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi" olarak projelendirilip onaylandığını, en kısa zamanda ihale sürecinin tamamlanıp yapımına başlanacağını açıklayan Ateş, bu merkezin bölgenin en büyük yataklı fizik tedavi merkezi olacağını vurguladı.