Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ankara'da bulunduğu çalışma ziyareti kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan Pekmezci, Bakan Güler'e Bayburt'ta tamamlanan, yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Bakan Güler ise Başkan Pekmezci'ye başarı temennisinde bulunarak teşekkür etti.

Çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e ziyarette bulundu. Bayburt'un konuşulduğu ziyarette Başkan Pekmezci, Bakan Güler'e belediye eliyle Bayburt'ta tamamlanan, yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Başkan Pekmezci'ye çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Pekmezci, "Ankara ziyaretlerimiz kapsamında hemşehrimiz Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e ziyarette bulunarak şehrimizde yaptığımız ve yapacağımız projeler konusunda istişarelerde bulunduk. Yoğun gündemine rağmen bizleri makamında kabul eden kıymetli bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kendileri hemşehrilerimize ve baba ocağına selamlarını ilettiler." ifadelerini kullandı. - BAYBURT