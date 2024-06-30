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AK Parti Milletvekili Baybatur: Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz

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AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen AGİT-PA genel kurulunda Türkiye'yi temsil ederek ülkenin ve mazlumların sorunlarını dile getirmeye devam edeceklerini söyledi. Baybatur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin mazlum coğrafyalara hamilik yaptığını ve zulümlerin son bulmasını hedeflediklerini belirtti.

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen ve AGİT-PA üyesi ülkelerin katıldığı genel kurulla ilgili olarak, " Türkiye'yi her platformda en iyi şekilde temsil edip, ülkemizin ve mazlumların sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenterler Asamblesi yaz dönemi genel kuruluna katıldı. Avrupa'da ve Orta Doğu'da meseleleri ile göçmen sorunlarının münazara edildiği genel kurul, 3 Temmuz'a kadar devam edecek. Genel kurulu değerlendiren AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Türkiye'yi her platformda en iyi şekilde temsil edip, ülkemizin ve mazlumların sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin mazlum coğrafyalara hamilik yaptığını dile getiren Baybatur, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda, Gazze olmak üzere, mazlumların sesini tüm dünyaya duyurup, bununla ilgili çalışmalar yaparak zulümlerin bitmesini hedefliyor. Bizler de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemiz ve tüm mazlum coğrafyaların sesini dünyaya gir bir sesle duyurup, yaşanılan dramların son bulmasını istiyoruz. Ülkemizi her platformda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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