Batman'da İsrail'in saldırılarını protesto eden çocuklar gökyüzüne siyah balon bıraktı

BATMAN'da düzenlenen eylemde çocuklar, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklar için gökyüzüne yüzlerce siyah balon bıraktı.

Gültepe Mahallesinde bulunan Karabağ parkında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Eylemde Türkiye Petrolleri Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sık sık İsrail aleyhine slogan atarak 'Filistin için özgürlük', 'Filistin'i yalnız bırakma', 'Devlet değil terörist', 'Kudüs İslam ümmetinin davasıdır' yazılı pankartlar taşıdı. Bir grup öğrenci de şiir okudu. Öğrenciler, daha sonra ellerindeki siyah balonları gökyüzüne bıraktı.

Öğrenciler adına açıklama yapan Kevser Meryem Seyidoğlu, İsrail'in saldırılarını kınayarak, "Yıllardır Filistin'deki kardeşlerimiz siyonist İsrail güçleri tarafından bütün dünyanın gözleri önünde en vahşi bir şekilde katledilmektedir. Bugün de aynı zulüm başını alarak, şiddetini artırarak devam etmektedir. Yaşıtlarımız, küçük çocuklar dünyanın her yerinde oyun parklarında, bahçelerinde oynuyorken Gazzeli çocuklar mezar başlarında o vahşetin, o yıkık binaların arasında oynamaktadır. Bizler biliyoruz ki herkesin bu zulmü durdurabilmek için yapacağı bir şey mutlaka vardır. Biz yaptıklarımızı asla küçümsemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki Resul-ü Ekrem efendimizin şöyle bir hadis-i vardır, 'Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Şayet değiştirmeye gücü yetmezse dili ile düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buz etsin.' Bizim gayemiz bilinç yetiştirmektir. Şayet bilinçler yeşertebilirsek zihinlerde insanlık değişir. Değişirse insanlık, dünya değişir. Filistin'deki kardeşlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.