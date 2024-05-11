Batman'da Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Ortak Komisyon Kuruldu

Batman'da il ve ilçelerindeki muhtemel boğulma vakalarının önüne geçmek ve en aza indirebilmek için tüm kurumların katılacağı ortak komisyon kurularak çalışmalara başlandı.

Batman il merkezi ve ilçelerinde sulama kanalları, baraj, gölet, dere yatağı ve taşkın koruma kanallarında serinlemek ve yüzmek amacıyla girmesi sonucunda yüzmek bilmeyen bir çok çocuk ve yetişkin hayatını kaybetti. Geçmiş yıllarda yaşanan acıların önüne geçmek için Batman Valiliği öncülüğünde kurulan 22 kurum ve kuruluştan oluşan komisyon, Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş başkanlığında Devlet Su İşleri Müdürlüğünde toplantı düzenlendi. Toplantıda konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmalar ve usulleri belirlenerek risk oranının yüksek olduğu yerlerin sahada görülmesi amacıyla Batman Çayına gidilen katılımcılar alınabilecek önlemleri yerinde değerlendirdi. - BATMAN