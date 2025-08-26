Başsavcılıktan Mücahit Birinci talimatı! Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak

Başsavcılıktan Mücahit Birinci talimatı! Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak
Haberler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir adım attı. Tutuklu iş insanı Murat Kapki ile cezaevinde görüştüğü ve 2 milyon dolar istediği iddia edilen avukat Mücahit Birinci'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınacak. Savcılık, Birinci'nin emniyete getirilmesi için müzekkere yazdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yeni bir adım attı. O görüşmede Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi cezaevinde ziyaret ettiği ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediği iddia etmişti.

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Gelişmelerin ardından Birinci, AK Parti'den istifa ettiğini açıklayarak, "Gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum." demişti.

"ŞÜPHELİ" SIFATIYLA İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında, Birinci'nin görüşme süreci ve içeriklerine dair iddialar mercek altına alındı. Savcılık, Birinci'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazdı.

Murat Kapki - Mücahit Birinci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya dair açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"04.08.2025 tarihinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında hakkında soruşturma yapılan tutuklu şüphelilerden ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla başlatılan resen soruşturmaya esas olmak üzere şüphelinin avukat olması nedeniyle Soruşturma İzni Talebinde bulunulmuş ve Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmiş olup, Bu kapsamda şüpheli Mücahit BİRİNCİ'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmıştır."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi cezaevinde ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini iddia etmişti. Özel ayrıca Kapki'nin, Birinci'den şikayetçi olduğu belgeyi de paylaşmıştı. Özel'in açıklamalarının ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaya ilişkin re'sen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kapki, Birinci'nin daha önce başka biri aracılığıyla kendisiyle görüşme isteğini ve tahliye ettirebileceğini ilettiğini öne sürdü. Tahliye olabileceği düşüncesiyle Birinci ile görüştüğünü söyleyen Kapki, "Yanında 2 nüsha halinde getirdiği 1,5 sayfalık bilgisayar yazılı metinleri bana verdi ve okumamı söyledi. Bu metinlerin içeriğinde 'şikayetimdir' başlıklı dilekçemde 4 madde halinde yazdığı hususlar bulunmaktaydı. Ben bunları okuyunca 'kimseye iftira edemeyeceğimi' söyleyip, metinde geçen hususların doğru olmadığını belirttim" dedi. Kapki, "Sonrasında yanında getirdiği metinleri benden aldı. Kendisi çıkacakken benim tahliye olup olamayacağımı kendisine sordum. Av. Mücahit Birinci de, 'Senin tercihin bu oldu' şeklinde bir cümle kurdu ve yanımdan ayrıldı" diye belirtti.

