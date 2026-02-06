Haberler

Başsavcı Gürlek CHP'lilerden kazandığı tazminatları AFAD'a bağışlıyor

Başsavcı Gürlek CHP'lilerden kazandığı tazminatları AFAD'a bağışlıyor
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir aleyhine açtığı davalar sonucunda kazandığı 150'şer bin TL'lik manevi tazminatları AFAD'a bağışlama kararı aldı. Toplam 300 bin TL, AFAD aracılığıyla afet ve deprem bölgesindeki çalışmalarda kullanılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir aleyhine açtığı davalar sonucunda kazandığı 150'şer bin TL'lik manevi tazminatları AFAD'a bağışlama kararı aldı.

TAZMİNATLAR DEPREMZEDELER İÇİN KULLANILACAK

Gürlek'in bağışlayacağı toplam 300 bin TL, AFAD aracılığıyla afet ve deprem bölgesindeki çalışmalar kapsamında kullanılacak.

GÜRLEK'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Başsavcı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, bağış kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Adır, müvekkili adına kazanılan manevi tazminatın tamamının 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremzede vatandaşlara destek amacıyla AFAD'a bağışlanacağını belirtti.

Adır açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müvekkilim adına kazanılan manevi tazminat davasında hükmedilen bedelin tamamını, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremzede vatandaşlarımızın yaralarının bir nebze olsun sarılmasına katkı sunmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na bağışlama kararı aldık. Bu karar, herhangi bir kişisel menfaat gözetilmeksizin, tamamen toplumsal sorumluluk bilinciyle alınmıştır."

Adır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yargı mensuplarına yönelik haksız, mesnetsiz ve itibarsızlaştırmaya yönelik beyanlar karşısında hukuki yollara başvurmak elbette bir haktır. Ancak bu süreçler sonucunda elde edilen kazanımların da kamu yararına, özellikle de büyük acılar yaşamış depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönlendirilmesini doğru ve vicdani buluyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz."

Bağışın, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ilgili kurumların hesaplarına aktarılacağı, sürecin ise şeffaflık içinde yürütüleceği kaydedildi.

