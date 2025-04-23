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Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı

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CHP'li Mahmut Tanal, 23 Nisan yürüyüşüne engel olduğu öne sürülen tıra çıkarak tepki gösterdi. Tanal, tırın üzerinde yaptığı açıklamada "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanmasının engellenmesi milli duygularımızla oynamaktır" diyerek duruma tepki gösterdi.

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'nin 23 Nisan yürüyüşünü engellemek için gönderilen tıra tırmandı.

"BU MİLLİ DUYGULARIMIZLA OYNAMAKTIR"

Burada bir açıklama yapan Tanal "Ey değerli Ankara Valisi, siz İçişleri Bakan Yardımcısı'nın düğünü için yolları kapatırken, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılış yıl dönümünü kutlamamızı neden yasaklıyorsunuz? Neden önemsizleştiriyorsunuz? Bu, milli duygularımızla oynamaktır, milli duygularımızı itibarsızlaştırmaktır. Buna kimsenin hakkı yok" ifadelerine yer verdi.

Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıRevolver:

helal olsun.. adam gibi adam..

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıMelih Kılaç:

Biz Müslümanlar çocuklarımıza sadece sevgili Peygamberimiz As. ın bayramlarını kutlatiriz Ata diyenler çocuklarını alsınlar istedikleri yerde kutlatsinlar

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Tır ı kim göndermiş? haber eksik. Belki şov için kendi tasarlamıştır Tır işini. bunların işi gücü senaryo hikaye yazmak uydur gaydır işler. klasik chp

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

yarrraaaaam

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