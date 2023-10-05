Başkan Yaşar: "Samsun'da seçime kendi adaylarımızla gireceğiz"

Yeniden Refah Partisi(YRP) Samsun İl Başkanı İbrahim Yaşar, 2024 yerel seçim hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Samsun'da seçime kendi adaylarımızla gireceğiz" dedi.

Samsun'da yeni görev dağılımı yapan ve teşkilatlanan Yeniden Refah Partisi İl Yönetimi, ildeki ziyaretlerini sürdürüyor. İl Başkanı İbrahim Yaşar yaptığı açıklamada, "Göreve geldikten sonraki ilk işimiz yönetimimizi oluşturmak oldu. Doğru kişileri doğru görevlerle bütünleştirdik. Eksik olan ilçelerle ilgili çalışmalara başladık. Şu anda çok güzel bir ivme kazandık. Ziyaretlere başladık. 'Bizden bu kadar' diyen kişileri bile siyasi arenaya davet ediyoruz. Güzel bir yol haritası belirledik. Yerel seçimlerde halkta karşılığı olan doğru adaylarla vatandaşımızı buluşturmak için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Samsun'da il ve ilçelerde seçime kendi adaylarımızla katılacağız"

Yerel seçimlere kendi adayları ile katılacaklarının altını çizen İbrahim Yaşar, "Şu anda 81 ilde yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme konusunda genel merkezden bir talimat geldi. Hazırlığımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Belki büyük şehirlerde Ankara, İstanbul gibi illerde ittifak yaşanabilir mi ona bakılacak. Samsun'da ise il ve ilçelerde seçime kendi adayımızla gireceğiz. Samsun'da da birçok aday adayımız var. İsim telaffuz etmek şu an için doğru değil. Henüz aday adaylarını kabul etme aşamasındayız" diye konuştu.

Gittikleri yerlerde büyük bir teveccüh ile karşılaştıklarını belirten Yaşar, "İnsanlar bir alternatif arayışındaydılar. Biz de o alternatifi sunduğumuzu bilerek görüşmelere gidiyoruz. Çabalarımız halk tarafından güzel karşılanıyor. 'Milli Görüş' ideolojisini benimsediğini dile getiren diğer partilerin kendi düşüncelerinin tersindeki ittifaklarda bulunmasını doğru bulmadık. Biz kendi doğrularımızı yapıyoruz. Onları doğru bulsak oralarda olurduk. Onları doğru bulmadığımızdan kendi ittifakımızın içinde yer aldık. Biz o sorumluluğu üstlenemezdik. Diyelim ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kaybetti. Halkın karşısında, 'sizin yüzünüzden oldu' kelimesini duymak istemezdik. Tüm partiler kendileri iktidara taliplerdir ama o küçük yol ayrımlarında doğru karar verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Onu da Genel Başkanımız Fatih Erbakan ve genel merkezimizin çok doğru karar verdiğini sokakta gözlemleyebiliyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN