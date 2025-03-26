Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından sabah saatlerinde toplanan Beylikdüzü Belediye Meclisi, Önder Serkan Çebi'yi belediye başkan vekili seçti.

ÇEBİ 24 OY ALDI

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'nin adayı Önder Serkan Çebi, belediye başkan vekili seçildi. Seçimde Çebi, 24 oy alırken AK Parti adayı Özlem Bilgiç 12 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

SEÇİM SIRASINDA DİKKAT ÇEKEN OLAY

Belediye Meclisi'nde yapılan seçim sırasında yaşanan bir olay ise kameralara saniye saniye yaşandı. CHP'li meclis üyesi Önder Serkan Çebi'nin başkan vekili seçilmesini kalabalık bir grup ayakta alkışladı.

BAKIŞLARI KAMERAYA YANSIDI

Oturumu ayakta izleyenlerin çıkan sonucu alkışladığı dakikalarda ise Meclis Başkanı'nın keyfinin bir hayli kaçtığı ve dilini ısırdığı anlar dikkatlerden kaçmadı.