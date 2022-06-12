Başkan Sürekli, seçim güvenliği konusuna değindi: "Millet ne derse, o olur" - Haberler

Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, avukat buluşmasında muhalefetin gündeme getirdiği 'seçim güvenliği' konusuna değinerek, "Spekülasyonları, dezenformasyon ve kargaşa oluşturmaktan öteye gitmeyecek, asla işe yaramayacaktır. Aslolan milletin iradesinin sandıktan olduğu gibi çıkmasıdır ve bu hepimizin meselesidir. Millet ne derse, o olur" diye konuştu. Başkan Sürekli ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı adaylığını İzmir'den ilan etmesinin kendileri ve İzmir için büyük bir onur olduğunu söyleyerek sorumluluklarının daha da arttığını kaydetti.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Hukuk Komisyonu ve İl Seçim İşleri Başkanlığının düzenlediği avukat buluşmasına katıldı. Sürekli, avukatlarla ilgili önemli adımlar atıldığına dikkat çekerek, sorunların farkında olduklarını, bunları çözmek ve mesleki imkanlarını arttırmak üzere somut gelişmeler olduğunu belirtti.

Son günlerde muhalefet partilerinin gündeme getirdiği seçim güvenliği ile ilgili de konuşan Başkan Sürekli, bu meselenin tüm partilerin meselesi olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Seçim güvenliği kara propagandalara malzeme yapılmayacak kadar hassas bir konudur. Başta ana muhalefet olmak üzere tüm muhalefet partilerine sesleniyorum; bu son derece yanlış ve tehlikeli bir hamledir. Spekülasyonlarla, dayanaksız, temelsiz söylemlerle elde edilebilecekleri tek şey kargaşa ortamıdır. Bundan kendileri de etkilenecektir. Sandığın milletimizin iradesinin tecelli yeri olduğu gerçeğinden hiçbir zaman kaçmadık. Bunun örnekleri çok; İstanbul, Ankara örnekleri orada duruyor. Bu kara propagandayı, kendi alacakları sonuçtan korktukları için, telaşlarından yürütüyorlarsa bilemem. Artık kabul etmeliler millet ne derse o olur. AK Parti bu gerçeği kendisine yol haritası yapmış, yeri geldiğinde dersini çıkarmış bir partidir. Bu noktada, bizi karalamak kimsenin haddi değildir."

"Cumhurbaşkanımız bizi ve İzmir'i onurlandırdı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İl Danışma Meclisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının büyük onur olduğunu belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı malumdu elbette; ancak, bunu İzmir'den dillendirmesi bizim için çok anlamlı ve heyecan vericiydi. Bizi de İzmir'i de onurlandırdı. İzmir'de olmak, İzmirlilerle olmak hususunda her fırsatı değerlendiren Cumhurbaşkanımız, şehrimize duyduğu güveni, 'Cumhur İttifakı olarak birinci olacağımıza inanıyoruz.' sözleriyle ortaya koydu. Bunu gerçeğe dönüştürmek üzere sorumluluğumuz arttı. Halihazırda yüksek bir motivasyonla çalışmalarını yürüten teşkilatlarımızın heyecanı katlandı. 3 yıldır soluksuz alandayız. İzmirlilerle buluşuyor, her kesimi kucaklayan paylaşım ve etkinliklerle yol alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın katılımları ile yaşanan coşku yolumuzu daha da aydınlatacaktır, inanıyorum" diye konuştu.

Kerem Ali Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 yıldır vefa ziyaret ve toplantılarımızı, İzmir buluşmalarımızı, STK ve üye ziyaretlerimizi yapıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi; AK Parti hiçbir zaman milletle, teşkilatlarıyla, kanaat önderleriyle seçimden seçime buluşan bir parti olmamıştır. Bizi harekete geçiren seçim değil, tüm benliğimizle sarıldığımız hizmet aşkıdır. Tüm kesimlerle olduğu gibi, avukatlarımızla da pandemi nedeniyle ara verdiğimiz toplantılarımıza devam ediyoruz. Görüşleri, önerileri bizim için değerlidir. Adaletin en doğru biçimde ve zamanda gerçekleşmesinde özne olan, insanlarımızın savunma hakkı noktasında ulvi bir görev yapan avukatlarımızın sorunlarını çözmek; mesleğe yeni başlayanların desteklenmesi ve imkanların arttırılması konusunda en uygun adımları atma konusunda kararlıyız." - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Politika