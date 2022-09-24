İzmir haberleri | AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan Karabağlar'da 'Karınca Modeli' çalışması

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı, "Karınca Modeli" adı verilen saha çalışmaları kapsamında "Gönül Kapısı" programını Karabağlar'da gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin katılımıyla il ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarından oluşan ekiplerle yürütülen programa Erzurum Milletvekili Recep Akdağ da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, İzmir'in yerel idare açısından en kötü dönemini yaşadığını savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaş buluşmalarında tepki aldığını ileri süren Sürekli, "Baktılar ki kentsel dönüşüm, alt yapı, trafik mağduriyetinde bıçak kemiğe dayanmış, sokaklardan ellerini ayaklarını çektiler. Şimdi İzmir'i ve Türkiye'yi salonlardan dizayn etmeye çalışıyorlar. Masa başlarında kürsülerde ahkam kesiyorlar. Neden? Çünkü sokağa çıksalar, kendi üyeleri ve seçmenlerinin dahi tepkisiyle karşılaşacaklar. Çünkü İzmirli ne olursa olsun hakkını arar." ifadelerini kullandı.

Her hafta yürüttükleri saha çalışmalarında binlerce vatandaşa dokunduklarını, Karabağlar ilçe halkı ve sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya geldiklerini belirten Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karabağlar'daki ziyaretlerimizde de gördük ki o kapılar bize her zaman açık. Sorunları dağ gibi olan bir şehirde yaşıyoruz. Ancak, durmayacağız. Yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam ederken CHP'li yerel idarelerin yanlışlarını, eksiklerini de işaret edeceğiz. Bundan kimse alınmasın çünkü bize bu görevi İzmir halkı verdi. Yeri geldiğinde, halkın menfaati için kollarına girdiğimizi de iyi biliyorlar."

Milletvekili Akdağ da İzmir'de 20 yıldır AK Parti'nin pek çok hizmetini gördüklerini ancak bu hizmetleri CHP'nin sahiplenmeye çalıştığını savundu.

İzmir'de Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkez'lerini (KETEM) kurduklarını anımsatan Akdağ, "Bu sağlık hizmetini vatandaşımızın ayağına götüren bir proje. İzmir'de Foça CHP Teşkilatı kendi hizmetiymiş gibi sahipleniyormuş KETEM'i. Gerçekten çok uyanıklar. Böyle yüzlerce projemiz var, hizmetimiz var. Sahipleneceklerse ve varsa kendi icraatlarını sahiplensinler. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarını anlatsınlar." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Recep Akdağ ve Kerem Ali Sürekli, Eskiizmir ve Bozyaka Erzurum Dernekleri yöneticileri ile de bir araya geldi, Kıbrıs Gazisi Ahmet Çağın ve ailesini evinde ziyaret etti.