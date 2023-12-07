Başkan Seçer: "En büyük hedefimizden biri huzurlu bir kent oluşturmaktı"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye olarak en büyük hedeflerinden birinin huzurlu bir kent oluşturmak olduğunu belirterek, "Bunu da gerçekleştirdik.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye olarak en büyük hedeflerinden birinin huzurlu bir kent oluşturmak olduğunu belirterek, "Bunu da gerçekleştirdik. Hizmetleri halk odaklı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Başkan Vahap Seçer, iş dünyasıyla buluştu. Mersin Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Seçer, görev süresi boyunca kentte bulunan STK'lar ile sık sık bir araya gelip, onların görüşlerine başvurduklarını ve yararlandıklarını söyleyerek, "Çünkü paylaşmayı, fikirleri, tartışmayı, müzakere etmeyi seviyorum. Yaptığımız toplantılarda, meslek odalarından sendikalara kadar birçok alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek, bu süreçte onlardan aldığımız fikirler, yapıcı eleştiriler, öneriler ve tenkitlerle bu kenti yönetme gayreti içerisinde olduk. Bundan çok faydalandık ve mutlu olduk. Çok mantıklı, rasyonel, gerçekten halkın takdirini toplayan çalışmalar da yaptığımızı görüyorum" diye konuştu.

Marifetin iltifata tabi olduğunu söyleyen Seçer, siyasiler için bu iltifatın sandıkta oy verilmesi olduğunu kaydetti. Seçer, "Bir hayır duası, bir teşekkür almak, çıktığımız mücadelelerde destek görmek, onurlandırılmak, halkın yanımızda durarak bize güç vermesi, bizim zihniyetimizdeki siyasetçilerin beklentileri budur. Bunun dışında beklentilerle siyasette boy gösteren siyasiler olabilir. Bu da sizin takdirlerinizdir" şeklinde konuştu.

Belediyeyi yönetirken iş dünyasına yakın ama kamucu bir yaklaşım sergilediğini belirten Seçer, "Gelen kaynakları en akılcı şekilde, minimum zayiat ve israfla kullanarak hizmet yaptık. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ortalamasına şamil bir ortalama ile yönetilseydi minimum yüzde 30-40 daha fazla para harcaması lazımdı. O derece isabetli işler yaptık" dedi.

"Yapılabilecek en kaliteli hizmetleri yaptık"

Hizmetlerin en kalitelisini yaptıklarını vurgulayan Seçer, "Biz vatandaşlarımızın müsterih olmasını isteriz. Biz yapılabilecek en kaliteli yolu, binaları, gıda yardımlarını, en değerli tarımsal hizmetleri yaptık" diye konuştu.

Büyükşehir belediyesi olarak en büyük hedeflerinden birinin huzurlu bir kent oluşturmak olduğunu belirten Seçer, bunu da gerçekleştirdiklerini belirtti. Hizmetleri halk odaklı gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Seçer, sahilde halka açılan işletmelerden söz ederek, "Herkesin belediyenin kafesinde oturma imkanı olsun istedik. Belediyecilik böyle bir şeydir. Bana oy veren, vermeyen muhafazakar, seküler herkes geliyor, 'bu kafe benim belediyemin kafesi, ben buraya gelirim, burada otururum. Bu benim hakkımdır' diyor" dedi.

Gelecek dönemde Metro Projesi'ni tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Seçer, metro gibi birçok projenin hayata geçirilmesinde meclis çoğunluğunun sağlanmasının oldukça önemli olduğunu belirtti. Müftü Deresi ile ilgili de konuşan Seçer, imar çalışmalarının birçoğunun tamamlandığını ve kalanların da sürdüğünü ifade ederek, "Arkadaşlar projeye çalışıyorlar. Gelecek dönem yapacağımız, Mersin'e kazandırdığımız yaklaşık 500 yüz dekarlık muazzam bir park olacak. Mersin'de sosyal konut açığı var. Sosyal konut yapacağız. Düşük gelirli vatandaşlara uygun. Bunu satmayacağız bazı bölümleri ayırıp kiraya da vereceğiz. Belediye vatandaşına kiraya verecek" ifadelerini kullandı.

"Alt yapı çalışmalarını 3 yıl içinde bitireceğiz"

Altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi veren ve Akdeniz, Bozyazı, Erdemli, Mezitli, Silifke ve Tarsus'u kapsayan tüm çalışmaların 3 yıl içerisinde bitirileceğini ifade eden Seçer, "Altyapı çalışmalarına önem vereceğiz demeyeceğim, 3 yıl içinde bitiriyoruz. Çünkü parayı bulduk ve her şeyi hazır ettik. Örneğin Mezitli'nin, Mezitli'de oturanlar için söylüyorum içme suyu şebekesinin neredeyse tamamı değiştiriyoruz. Aslında bunu geciktirmeselerdi o maliyetler ile tamamını yapıyorduk. 17 milyon Euro'nun tamamını hibe aldık" şeklinde konuştu.

Yeşilovacık, Arkum ve Atakum'da önemli sorunlar yaşadığına dikkat çeken Seçer, söz konusu lokasyonlar için altyapı ve arıtma tesisi kredilerini aldıklarını söyledi. Tömük Mahallesi için de FRIT II çerçevesinde 15 milyon Euro tutarında kredi bulduklarını dile getiren Seçer, "Şubat'ın sonuna kadar oranın da ihalesine çıkıyoruz. Orada da büyük, muazzam bir sorun var. Akdeniz'de Homurlu aynı şekilde. FRIT II kapsamında 7 milyon Euro geri ödemeli kredi bulduk. Toplamda 150 milyon Euro ve bunun 57 milyon Euro'su hibe, geri ödemesiz. Diğer kalanı 3 yıl ödemesiz, 15 yıl yüzde 3 maliyetli kredileri bulduk. Bunları temasla bulduk, EBRD'den bulduk, IFC'den bulduk, kendimizi anlattık. Heyetleri çağırdık, deprem sonrası göçü anlattık, geldiler gözleriyle gördüler. 30 milyonu 70 milyona kadar çıkarttılar. Bunun üzerine de Pamukluk Barajı için 40 Euro hibe verdiler. Onu da anlattım. Susuz kalır bu memleket diye 80 milyon projenin 40 milyon Euro'sunu da deprem bölgesine ayırdıkları bir buçuk milyar Euro'luk fondan Cumhurbaşkanlığı'na bizzat talepte bulunarak, oraya o parayı gönderme şartını, Mersin'e 40 milyon Euro hibe verme şartını koyarak EBRD yaptı" diye konuştu. - MERSİN