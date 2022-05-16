Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da yollar sil baştan asfaltlanacak - Haberler

AMASYA (İHA) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kent merkezinde yoğun kış şartları nedeniyle tahrip olan yolları sıcak asfaltla yenilemeye başladıklarını açıkladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin başlayan asfalt çalışmalarını takip eden Başkan Sarı, "Her gün 200 kişiyle sokaktayız. 100, 150 aracımız çalışacak. Şehrin içerisinde 30 ile 45 kilometre arasında asfalt yapacağız. Şehrimize 40 milyon civarında bir yatırım yapmış olacağız" dedi.

Kentin Tokat yolu girişindeki Dr. Devlet Bahçeli Bulvarını Hacılar Meydanı Mahallesi Önkuzu Caddesi'ne bağlayan noktasında yeni bir kavşak oluşturduklarına da değinen Mehmet Sarı, "Bu yol çıkışı olup, dönüşü olmayan bugüne kadar çözüm üretilememiş bir yoldu. Bu arada sıkışmış kalmıştı. Yaptığımız çalışmayla trafiği rahatlatacak olan kavşağın ismini 'Özgürlük Kavşağı' olarak adlandırdık. Yolumuz Amasya'mıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Politika