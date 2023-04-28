Başkan Ömer Selim Alan: "14 Mayıs'a kadar durmak yok yola devam"ZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir araya gelen AK Parti teşkilatları ile partinin belediye başkanları "67 de 670 kişi ile 67 bin el sıkma" adı verilen etkinlik gerçekleştirildi.

Başkan Ömer Selim Alan : " 14 Mayıs'a kadar durmak yok yola devam"

ZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir araya gelen AK Parti teşkilatları ile partinin belediye başkanları "67 de 670 kişi ile 67 bin el sıkma" adı verilen etkinlik gerçekleştirildi.

Zonguldak, ilçe ve beldelerinde bulunan AK Parti'nin teşkilat başkanları, tüm kademeler, belediye başkanları, milletvekili adayları, aday adayları, il genel Meclis üyeleri Karadeniz Ereğli'ye geldi. Programa katılan yüzlerce partili, seçim bürosu açılışının ardından sahil bandındaki Amfi Tiyatro'da toplandı.

Anfi tiyatroda yapılan basın açıklamasında konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi. Alan yapığı açıklamada şunları dile getirdi, "Gerçekten insanların tüylerini diken diken eden bir atmosferdeyiz. Öncelikle emeği geçen başta İl başkanımız, ilçe başkanımız ve tüm dava arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 12 yıldır bende Ak davanın bir neferi olarak gayret gösteriyorum ama gerçekten ilk defa böyle bir atmosfer, ilk defa böyle bir seçim çalışması, ilk defa böyle bir birlik beraberlik ve heyecanla karşı karşıyayım buda bizi çok mutlu ediyor. Partimizde 7 tane seçim geçirdim, buda inşallah 8 olacak. Tabi ki bu seçim en önemlisi, bunu hepimiz biliyoruz. Biliyoruz ki hepimiz buradayız. Zonguldak'ın heryerin den köyünden, beldesinden, kadını, genci, meclis üyesi, genel meclisi, eskisi yenisi herkes burada, demek ki herkes olaya hakim. Sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten 14 Mayıs'ta inşallah hepimizin istediği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı balkon konuşması yaparken seyretmek istiyoruz. Ben 14 mayısa kadar sizden ailenizi, sevdiklerinizi, çocuklarınızı, eşinizi, dostunuzu az görmenizi, az uyumanızı, Cumhurbaşkanımıza ve adaylarımıza destek olmanızı, oy istemenizi sizlerden rica ediyorum. Şimdi sizlere burada soru sormak istiyorum 14 Mayıs'a kadar durmak yok yola devam."

Anfi tiyatroda yapılan basın açıklamasından sonra Zonguldak belediye başkanı Ömer Selim Alan ilçede bulunan esnafları ziyaret ederek 14 mayıs seçimleri için destek istedi.