Başkan Okandan'dan 3 Kasım mesajı: "Milletimiz her şeyin en iyisine layık"

Başkan Okandan'dan 3 Kasım mesajı: 'Milletimiz her şeyin en iyisine layık'
Güncelleme:
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; AK Parti'nin 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelişinin 23.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Ak Parti'nin 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelişinin 23. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Hamt olsun 102 yıllık bir cumhuriyetin özellikle son 23 yıldaki atılan adımlar, hamleler ve cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle çok ciddi bir yol kat ettiğine tanıklık ediyoruz" dedi.

"Milletimiz her şeyin en iyisine layık, bunun için de cansiperane çalışmak zorundayız" diyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan açıklamasında; "3 Kasım 2002'de başlayan bu serüvenin o gün milletin iradesi ve oyuyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu iradeye; bugün 23'üncü yılda iktidarıyla devam ediyoruz. Bu 23 yıllık sürece baktığımızda ekonomiden sağlığa, dış politikadan demokrasiye her alanda çok ciddi bir şekilde hamleler yapıldığını görüyoruz. Hamt olsun 102 yıllık bir cumhuriyetin özellikle son 23 yıldaki atılan adımlar, hamleler ve cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle çok ciddi bir yol kat ettiğine tanıklık ediyoruz. Tabi ki burada her zaman milletine hizmet eden bir lider ve onunla birlikte sürekli kendini yenileyen AK Parti teşkilatlarını gördük. Bugün üye sayısından tutun kurumsal hafızasına, bununla beraber tüm mücadelesine bakacak olursak dünyada gerçekten örnek olabilecek bir siyasi oluşum ve harekettir. O noktada AK Parti inşallah nice 23 yılları kutlayacaktır. Bizler şuanda bu davada, bu iradede bir bayrağı taşıyan bireyiz. Yıllardır da bu bayrağı herkes elinden gelen gayretle taşımaya çalıştı. 81 vilayette AK Parti'nin tüm teşkilatlarının çok ciddi mücadelesine tanıklık ederken Kayseri'mizde 16 ilçemizde kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, il teşkilatımızla ve bütün organizmalarımızla bu mücadelede elimizden gelen katkıyı sağlayabilmek için bir mücadele içindeyiz. İnanıyoruz ki çocuklarımıza, torunlarımıza daha müreffeh bir Türkiye inşasında kararlı ve dik duruş sergileyen bu siyasi iradenin milletin desteğiyle nice yıldönümlerini mutlu ve mesut bir şekilde geçireceğini umut ediyoruz. Milletimiz her şeyin en iyisine layık, bunun için de cansiperane çalışmak zorundayız. Bunun farkında ve bilincindeyiz. Sadece seçimden seçime odaklanan bir siyasi parti değil, seçimin bittiği ertesi gününde yine milletiyle iletişimi sağlayıp dertleriyle hemhal olan ve o istikamette mücadelesine devam eden bir siyasi parti görüyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
