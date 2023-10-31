Başkan Kayda'dan, 100'üncü yıl teşekkürü

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyetin İlanının 100. Yıl dönümü nedeniyle ilçede düzenlenen kutlama programlarına katılım sağlayan Cumhuriyet sevdalısı herkese teşekkür etti.

Tüm yurtta olduğu gibi Salihli'de de büyük bir coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı öncesi ve sonrasında gerek Belediyenin gerekse Kaymakamlığın ve bağlı kurumların etkinliklerine destek verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli halkının Cumhuriyetin ve değerlerinin korunması noktasında 100. Yılda da büyük bir hassasiyet gösterdiğini belirterek şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin 100. yılını Salihli'mizde büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık. Balkonlarımızı, sokaklarımızı, meydanlarımızı bayraklarla donattık. Ellerimizdeki bayraklarla meydanlarımızda, caddelerimizde, cumhuriyet marşlarıyla hep birlikte alkış tuttuk. Cumhuriyetimizin ikinci asrında, ülkemizi hedeflerine ulaştıracağımıza, Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girdiği bu anlamlı yılda, Salihli Belediyesi olarak bir dizi sportif ve sanatsal kutlama etkinlikleri düzenledik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'imizi emanet ettiği çocuklar ve gençlere yönelik Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda müzik ve eğlence programları düzenledik. Şehrimizin değişik yerlerinde ve kırsal mahallelerimizde göçmen bandosu mini konserleri ve halk oyunları gösterileri düzenledik ve düzenlenmesine destek olduk. Yine Salihli Kaymakamlığımız, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde futbol ve judo turnuvaları düzenledik. Devlet Bahçeli Kent Meydanında voleyboldan, cimnastiğe, masa tenisinden karateye halkımıza spor şöleni sunduk. Doğa yürüyüşü ve bisiklet turuna destek verdik. Cumhuriyetimizin kuruluş yılını esas alarak 1923 adet ağaç diktik, esnafımıza ve evlere 1923 bayrak ve Türk Bayrağı rozeti dağıttık. Devlet Bahçeli Kent Meydanında Eto Aslan ve Fettah Can konserlerini halkımıza sunduk. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın resmi kutlamasının ardından aynı gün akşamında Salihli tarihi bir gece yaşadı. Atatürk Anıtı önünden saat 19.23'te başlayan ve on binlerce hemşehrimizin katıldığı ve Devlet Bahçeli Kent Meydanında sona eren fener alayı yürüyüşü, yakılan Cumhuriyet'in 100. Yılı meşalesi ve havai fişek gösterisine katılan tüm hemşehrilerime, Sayın Kaymakamımız, ilçe protokolümüz ile programların organizesinde görev alan mesai arkadaşlarıma ve emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşamasını diliyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile toprağı vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk Milleti." - MANİSA