Başkan Ergün, İzmir'de Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısına katıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan, MHP Genel Merkezi tarafından organize edilen "2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu" temalı İzmir Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Cengiz Ergün, 2024 yılının mart ayında yapılacak olan seçimlerin Cumhur İttifakının ve MHP'nin zaferiyle sonuçlanacağından hiç şüphe duymadığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından düzenlenen "2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu" Genişletilmiş İstişare Toplantısı, İzmir İl Başkanlığı ev sahipliğinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın teşrifleriyle geniş katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Balçova Termal Otel Kardelen Salonu'nda gerçekleşen toplantıya MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Bumin Özarslan, MYK Üyeleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İzmir-Manisa-Uşak-Denizli-Aydın-Muğla-Burdur teşkilatları, meclis üyeleri, stk temsilcileri, mahalle muhtarları katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, gündemi değerlendirdi

İzmir'de düzenlenen Bölge İstişare Toplantısı'nın açılış konuşmasını MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı. Yıldız, ülke gündemine ilişkin konuların ardından 2024 yılında yapılacak olan mahalli seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Grup Başkanvekili Akçay, meclis çalışmalarını aktardı

Yıldız'ın ardından MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, bir konuşma yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis çalışmalarına ilişkin hazırladığı sunum ile konuklara seslenen Akçay, önümüzdeki süreçte de yoğun çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Ergün: "2024 Seçimleri Zaferimizle Sonuçlanacak"

Divan Başkanı Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü konuşma yapmak üzere kürsüye davet etti. Konukları selamlayarak konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Çok değerli Başkanım bize söz verdi, gönülden gelen bir iki kelam edelim diyorum. Her şeyden önce bugün yapılan Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantılarının, memleketimize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 2009 yılında ilk Manisa Belediye Başkanlığı, 2014 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi ilk dönemi ve 2019 yılında olmak üzere, bu görevi 15 yıldır sürdürmekten ve Milliyetçi Hareket Partisinin üç hilal bayrağını Manisa'da dalgalandırmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok şükür Rabbim bu günleri gösterdi. 15 yıldır, en güzel yatırımları yapan, en fazla altyapı yatırımlarını yapan, katı atık bertaraf tesisini, ilk defa Türkiye'de trenle katı atık taşımasını yapan, 780 kırsal mahallenin 264 tanesinin altyapılarını ve üstyapılarını bitiren, atıksu arıtma tesisleri kazandırarak, çevreci yatırımları sürdüren bir Büyükşehir Belediyesi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa'da en güzel hizmetleri yapmanın çaba ve gayreti içerisinde olduk. 17 ilçemizle 1 buçuk milyona yaklaşan nüfusuyla ve 1088 mahallesinin her noktasına dokunan bir Büyükşehir olmanın gururunu yaşıyoruz. MHP'li İlçe Belediye Başkanlarımız ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanlarımızla bu süreci gerçekleştiriyoruz. Tek amacımız Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi en iyi şekilde temsil etmek ve üç hilale layık olabilmek, bizlere en büyük şereftir. Bunun gururunu yaşıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin sigortasıdır. 2024 yılının mart ayında yapılacak olan seçimlerin, inşallah Cumhur İttifakının ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaferiyle sonuçlanacağından hiç şüphe duymuyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha söylüyorum, yapılan görüşmelerin, konuşmaların, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Allah'a emanet olun, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türküm diyene!" diyerek konuşmasını tamamladı.

Başkan Ergün'ün konuşması konuklar tarafından yoğun alkış aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün konuşmalarının ardından divanda yer alan İzmir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Bumin Özarslan, MYK Üyeleri Ali Uçak ve Burak Pehlivan ve son olarak Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da gündeme ilişkin konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından hediye takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle İzmir Genişletilmiş Bölge Toplantısı sona erdi. - MANİSA