Başkan Dalgın'dan 'Terösüz Türkiye' sürecine destek

Şehit Gazi Eğitim Sendikası Genel Başkanı Tayyip Dalgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla ilerleyen "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini belirtti.

Şehit Gazi Eğitim Sendikası Genel Başkanı Tayyip Dalgın, bir dizi temasta bulunmak üzere Van'a geldi. 3 günlük Van programı kapsamında sendika temsilcileriyle bir araya gelen Dalgın, kamu kurumlarındaki uygulamalar ve şehit yakınlarının çalışma şartlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Terörle mücadelede devletin yanında olduklarını vurgulayan Dalgın, "Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Ancak bu mesele basit bir mesele değildir. Eğer ortada bir proje varsa, devletin aklı, MİT'i ve Cumhurbaşkanımız gibi güçlü kurum ve liderleri vardır. Devlet işini yapar. Bizim görevimiz devletimizin yanında olmaktır. Ancak televizyon ekranlarında, halkı tahrik eden sözde siyasetçileri izlemek zorunda kalmamalıyız. Bu hassas süreçte herkes kullandığı üsluba dikkat etmelidir. Şehit Gazi Eğitim Sendikası, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değildir. Ne bir konfederasyona bağlıyız ne de bir oluşumun içindeyiz. Biz sadece devletimize ve onun kurumlarına bağlıyız" dedi.

Kamu kurumlarında şehit ve gazi yakınlarının istihdamına dair açıklamalarda da bulunan Dalgın, "Van'da birçok kamu kurumunda şehit ve gazi aileleri çalışmıyor. Bazı kurum müdürleri, 'Onlarla uğraşamıyoruz' diyerek büyük bir saygısızlığa imza atıyor. Babasını, kolunu, bacağını bu vatana feda etmiş bir aileye, 'neden çalışmıyor' demek büyük bir terbiyesizliktir. Bu ülkede şehit yakını normal bir memurdan daha çok çalışır. Çünkü o devleti, milleti için bedel ödemiştir" ifadelerini kullandı. - VAN

