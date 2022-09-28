Başkan Başol, ILBANK Bölge Müdürü Kara ile çalışmaları yerinde inceledi

Kastamonu İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürü Ümit Aziz Kara Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'u makamında ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, bu gün Kastamonu İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürü Ümit Aziz Kara'yı ağırladıklarını ifade etti. Kara ile birlikte Ormanlı Beldesi'nde yapımı tamamlanan ve devam eden kanalizasyon, yağmurlama gibi alt yapı çalışmalarını incelediklerini belirten Başol, ayrıca belde de yapılacak olan su arıtma projesini değerlendirdiklerini söyledi. Başol açıklamasında "Beldemizde İller Bankası ile birçok alt yapı projesini hayata geçirdik ve halkımızın hizmetine sunduk. Devam eden çalışmalarımız da var. Kastamonu İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürü Ümit Aziz Kara bu gün beldemize gelerek bu çalışmalarımızı yerinde inceledi. Ayrıca beldemizin ihtiyacı olan su arıtma projesi üzerinde istişarelerde bulunduk. Ormanlı Beldemize yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak olan projelerimize desteklerinden dolayı ben başta Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, İller Bankası Genel Müdürümüz Yusuf Büyük'e, bakanlık yetkililerimize, Kastamonu İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürümüz Ümit Aziz Kara'ya, milletvekillerimiz, il ve ilçe teşkilatı başkan ve yöneticilerimize teşekkür ederim." Dedi. - ZONGULDAK