Başkan Başdeğirmen "Şehir merkezinde ortak kararla yenilenme yapılmalı"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye İş Hanı ve çevre esnafıyla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi. Bir soru üzerine Başkan Başdeğirmen, şehir merkezinde çok eski binalar bulunduğunu belirterek, meydanda bir yenilenme olması gerektiğini, bunun da istişarelerle yapılabileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarıyla esnafın talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Başdeğirmen, Belediye İş Hanı ve çevre esnafıyla bir araya geldi, talep, öneri ve isteklerini dinledi, şehrin daha da gelişmesi için fikir alışverişinde bulundu. Esnafların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf toplantılarına belediye başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin de katıldığını ifade ederek, amaçlarının anında yapılması gerekenlerin hemen yerine getirilmesi, diğer taleplerin de belli bir program dahilinde yapılması olduğunu söyledi.

Tek tek söz alarak taleplerini ileten esnaflar, böyle bir toplantı düzenlemesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Başkan Başdeğirmen'in hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren esnaflar, Kaymakkapı Meydanının şehrin ekonomisinin kalbi olduğunu belirterek, meydanla ilgili yeni bir proje olup olmadığını sordular.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkanlarının şehrin gelişmesi ve esnafların daha iyi ticaret yapabilmesi amacıyla güzel kararlar alması gerektiğini belirterek, "Bana ne benden sonra kim ne yapıyorsa yapsın gibi düşünceler olursa belediyecilikte başarıya ulaşılamaz. Belediye başarıya ulaşamazsa esnaf bu durumdan olumsuz etkilenir. Belediye ve esnaf birbirimizle bağlantılıyız. Bir şeyler yaparken empati yapmakta fayda var. Mağdur etmeden esnafın işyerini yenilemek gerekir" dedi.

Belediye İş Hanı binasının kendisine göre olması gereken yerde bulunmadığına işaret eden Başkan Başdeğirmen, "O gün için uygun görülmüş yapılmış. Binadaki esnafımızın çoğunluğu telefonculukla iştigal ediyor. Buraya günde binlerce vatandaşımız gelip, gidiyor. Bu nedenle merkezde olmasında da fayda var. Başka mahalleye alınsa o kadar iş olmaz. Önceki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'la burada gezerken, Üzüm Pazarının sokak sağlıklaştırma kararını vermiştik. Üzüm Pazarı 1,5 ay içerisinde tamamen bitiyor. Damgacı Sokağın da son halini görmüşsünüzdür. O dönemde sayın bakanımız bana 'bu bina neden ortada' diyerek bir düşüncemiz olup olmadığını sordu. Bakanımıza hazırlığımızı sundum. Bunu daha önce sizlerle de paylaşmıştım. Öncelikle Kaymakkapı Meydanındaki büyük otelin kalkması lazım. Şehircilik yapacaksak hep beraber istişare ile karar vermeliyiz. O otelin yıkılıp altı otopark, üstü meydan olması lazım. Arkasındaki İplikçi Camiinin ortaya çıkması lazım. Caminin arkasında Damgacı Sokak ve Cumhuriyet Okulu var. İş Hanı yıkılacaksa siz içerisinde otururken yeni bir bina yapmak gerekir. O bina Kültür Sitesi. Orasının yüzde 70'i belediyeye ait bir mülkiyet. Belediye İş Hanının ise yüzde 30'u belediyeye ait. Oradaki yüzde 70 ile buradaki yüzde 30'u feda ettiğimiz zaman vatandaşlarımıza ve esnafımıza, o binayı yeniledikten sonra sizi en modern şekilde yerleştirebiliyoruz. 20 metre geriye gidiyorsunuz. Hepsi bu. Siz buradayken yeni bina bitiyor, yerlerinizi teslim ediyoruz. Bunları hep beraber oturup konuşup güzel bir projeyle sizi oraya taşıyabiliriz. Sonra bu binayı yıkarız, daha sonra da Kültür Sinemasını yıkabiliriz. Kültür Sinemasının önündeki esnaf arkadaşlara geçen sene bir proje götürmüştüm. Kültür Sitesinin olduğu alan yeni şekliyle projelendirilip sizin önünüze gelmeden burada herhangi bir şey yapamayız, burayı yıkamayız. Bana ne, yıkın, nereye gidilirse gidilsin şeklinde belediyecilikte bir mantık olamaz" şeklinde konuştu.

Bir esnaf da Belediye İş Hanındaki tuvaletlerin yenilenmesi talebinde bulunurken, Başkan Başdeğirmen, göreve geldiği günden bu yana şehirdeki tuvaletlere önem verdiklerini söyledi. Daha önce Kavaklı Caminin önünde yer altına inerek girilen bir tuvalet olduğunu, bu tuvaletin önünden geçen herkesin kötü kokuyu aldığını belirterek, "Ulu Caminin altında da bir tuvalet vardı, kokudan girilemiyordu. Isparta'da 136 cami var, 101 tanesinin tuvaletlerini yeniledik. Camiler belediyeye bağlı değil ama bu bizim değil dediğimiz anda memlekete hizmet veremeyiz. Köylerimizdeki camilerimizin de tuvaletlerini yaptık, camilerimizi onardık. Her yere gidiyoruz" diyerek Belediye İş Hanındaki tuvaletlerle ilgili yapılması gerekenler için talimat verdi.

Esnaflar Belediye İş Hanı önünde bisiklet ve motosikletler için oluşturulan park alanında düzensizlik yaşandığını, bu konuda bir düzen getirilmesini istediler. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu konuda Zabıta Müdürlüğü'ne talimat verdi. Başkan Başdeğirmen, merkezdeki binaların çok eski olduğunu kaydederek, "Yeni yapılacak yerlerde motosiklet ve bisiklet park alanları düşünülecek. Kültür Sineması, Belediye İş Hanı, büyük otel binası eski binalar. Merkezde artık değişiklik yapılması gerekiyor. Bununla ilgili biraz sabredelim. Şehrimize güzel hizmetler bırakacağız Allah'ın izniyle. Buluşmamıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum, inşallah her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Allah kolaylık versin" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA