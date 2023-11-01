Başkan Başdeğirmen: "Bizler ihtiyaçları karşılamak için sizlerin emrindeyiz"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yedişehitler Mahallesi vatandaşlarıyla bir araya geldi. Mahalle Meclisi buluşmasında konuşan Başdeğirmen, "Bizler ihtiyaçları karşılamak için sizlerin emrindeyiz" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mahalle Meclisi Toplantılarına Yedişehitler Mahallesi ile devam etti. Mahalleye gelişinde vatandaşlar ve çocuklar tarafından büyük bir coşku ile karşılanan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini aldı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Müslüman aleminin yüreğinin buruk ve çok üzgün olduğunu dile getirerek, İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. Başdeğirmen, "Binlerce Müslüman kardeşimiz katlediliyor, inşallah kısa sürede bu vahşet biter" derken, katledilen Müslümanlar için dua edildi. Mahalle toplantılarını sürdürdüklerine değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amaçlarının varsa eksiklikleri gidermek, vatandaşların istek ve taleplerini almak olduğuna değindi. Mahalle muhtarlarının mahalledeki eksiklikleri kendilerine bildirdiklerini aktaran Başkan Başdeğirmen, "Yaşayan bir şehirdeyiz, mahalledeyiz. Bugün tüm istenenleri yapsak, 15 gün sonra yeni istekler doğacaktır. Talepler devamlı olmak zorunda, yeni ihtiyaçlar doğmak zorunda, bizler bu ihtiyaçları karşılamak için sizlerin emrindeyiz" diyerek vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinledi, yapılabilecekler ile ilgili anında daire müdürlerine talimatlar verdi. Vatandaşların merak ettikleri sorulara cevap verdi.

Bir vatandaşın 1002 TOKİ konutu hak sahibi olduğunu ve binaların ne zaman teslim edileceği yönündeki bir soruya cevap veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Konutlar bitti, her şey tamamlandı. Şu anda altyapıları yapılıyor, kanalizasyon çalışmaları SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi bölgesinde devam ediyor. Hat bağlanacak, çevre düzenlemeleri başladı. Buralar daha önce teslim edilecekti, ancak 6 Şubat depreminden dolayı tüm ekipler bu bölgeye gitmek zorunda kaldı. Orası biraz daha acil, ağırlık verildi. Mart veya nisan ayı gibi konutların teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.

Talepler geri çevrilmedi

Mahallerine bugüne kadar yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür eden bir vatandaş da, mahallelerinde 100 metrekare kadar bir özel mülkiyet alanı olduğunu ancak 51 yıldır boş durduğunu ve molozlar atıldığını aktararak, alanın kilit taşı ile döşenerek çiçek saksıları ile bir adet kapalı durak konmasını ve böylece kötü görüntünün ortadan kalkmış olacağını dile getirdi. Vatandaş, "Başkanım Temizlik İşleri Müdürlüğümüz devamlı hafriyat alıyor ancak bizler yine tadilat yapınca ister istemez atıyoruz" dedi. Başkan Başdeğirmen ise alana bakılması, sahibinin bulunarak muvaffakının alınması ve vatandaşın talebinin yerine getirilmesi noktasında talimat verdi.

Başkan Başdeğirmen'in Isparta'ya çok güzel hizmetler yaptığına değinen vatandaş, "Örneğin Kirazlıdere, Andık Deresi'ni yaptınız çok güzel oldu, Allah razı olsun, yolunuz açık olsun, devam edin inşallah. Isparta sayenizde büyükşehir olma yolunda ilerliyor. Bu Isparta sizinle beraber, dik dur eğilme" dedi. Mahallerindeki üçgen park olarak bilinen alana oturma bankları ve spor aletleri konulmasını isteyen vatandaşın talebi de anında karşılık buldu.

Engelli bir bireyde evinin önündeki kaldırımın yüksek olduğunu dile getirerek bunun da kodunun düşürülmesini isterken, Başkan Başdeğirmen Fen İşleri Müdürlüğüne talimat vererek, "Oraya da hemen bakalım, kaldırımlarımızı engellilerimizin kullanımına, girişine uygun hale getirelim" dedi.

Başkan Başdeğirmen, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür dağıtımının da başladığını dile getirerek sosyal belediyecilik anlamında çalışmaların devam ettiğini aktarırken, gençlerin halı saha taleplerinin de yer durumuna göre değerlendirileceğini kaydetti.

Yiğit Efe Aydın isimli genç bir çocuk da Başkan Başdeğirmen'e gül vermek istediğini dile getirdi. Aydın'ı platforma alan Başdeğirmen, Ali Haydar Albayrak İlkokuluna giden gencin top talebini de geri çevirmeyerek, okulda kullanılması amacıyla futbol ve voleybol topları gönderdi.

Programın sonunda Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Adem Şamlı ve mahalle azaları mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e plaket takdim etti. Başkan Başdeğirmen programın sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi. - ISPARTA