Konya Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk toplantısını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirdi.

2024 yılının ilk meclis toplantısının hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Altay, 2023'ün büyük acılar yaşanan bir yıl olduğunu belirterek, "6 Şubat depremleri hepimizin hafızalarında hala taptaze duruyor. 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Elhamdülillah Konya, belediyeler olarak Hatay'da yaptıklarıyla tüm Türkiye'nin takdirini kazandı. Buradaki en büyük başarı bir bütün olarak hareket etmekti. Bütün belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız Hatay'da birlikte bir gayret gösterdik. Bir taraftan da deprem, şehirlerimizin önceliğinin kentsel dönüşüm ve depreme hazırlanmak, dirençli şehirler oluşturmak olduğunu bir kez daha bize hatırlatmış oldu. Özellikle 2024-2029 gündemi şehirleri dirençli hale getirmek olacak. Burada iki konu öne çıkıyor; birincisi deprem, ikincisi de iklim değişikliğinin etkileri. İklim değişikliği de artık bir söylem olmaktan ziyade hayatımızda hepimizin hissettiği, yaşam tarzımızı değiştiren önemli bir etken oldu" diye konuştu.

"Dünya üzerinde insanlık maalesef kötü bir imtihan veriyor"

Geride bıraktığımız Ekim ayından bu yana Filistin'de yaşanan İsrail zulmünün hala devam ettiğini hatırlatan Başkan Altay, "İçimiz kan ağlıyor. Her gün gelen görüntüler bir önceki günü adeta hafızamızdan siliyor ve daha kötü hale getiriyor. Dünya üzerinde insanlık maalesef kötü bir imtihan veriyor. Özellikle dünyadaki devlet yöneticilerinin sesinin çıkmadığı bir dönem yaşıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin bir an önce barış ve huzura kavuşması, İsrail zulmünün bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz. Bir taraftan da Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü terörle mücadele konusunda geçtiğimiz günlerde uzun süredir almadığımız sayıda şehit haberi aldık. 12 şehidimiz canları pahasına, bu ülkenin bekası için kendilerini feda etti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Bu işin de üstesinden mutlaka gelecektir. Son dönemde yapılan işler, teknolojik gelişmeler, askerimizin kabiliyeti bu konuda irademizin ne kadar güçlü olduğunu göstermiş oldu" dedi.

"Konya yine nezaketle, zerafetle seçimlere gidecek"

Yaklaşan belediye seçimleri hakkında da konuşan Başkan Altay, siyasi rekabetin arttığı seçim dönemlerinde Konya'nın siyasi nezaketi en üst seviyede yaşayan şehirlerden biri olduğuna dikkati çekti. Bu dönemde de aynı nezaketin tüm siyasi partiler tarafından gözetileceğine inandığını kaydeden Başkan Altay, "Sonuçta hepimiz bir yarışa giriyoruz ve bu yarışta belirleyici olan şey, vatandaşın önüne konulan sandık. Sandıktan çıkan sonucun da hepimizin başının üstünde yeri var. İnşallah Konya yine bu nezaketle, bu zerafetle, bu güzellikle seçimlere gidecek ve tüm Türkiye'ye örnek bir şekilde hem seçimini gerçekleştirecek hem de Büyükşehir Meclisini teşkil edecektir. Buna inancımız tam" diye konuştu.

Başkan Altay, konuşmasının son bölümünde, tüm meclis üyeleriyle birlikte uyum içinde çalıştıklarını ve bu manada örnek bir meclis olduklarını belirterek, tüm meclis üyelerine teşekkür etti. - KONYA