Başkan Altay: 'Cumhurbaşkanımızın yeni yüzyılda koyduğu hedefleri hep birlikte başaracağız'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalı gençlerin TOGG coşkusuna ortak olmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi envanterine dahil edilen Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG Konyalı gençlerle buluşmaya devam ediyor. Önceki gün Konya'nın merkez Meram Belediyesi önünde gençlerle düzenlenen TOGG buluşması bu kez merkez Selçuklu Belediyesi önünde gerçekleştirildi. Programda gençlerin coşkusuna ortan olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, alana Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın kullandığı TOGG ile geldi.

"TOGG, birlik beraberliğimizin neticesi"

Programda konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, TOGG'un bütün milletin başarısı olduğunu ifade ederek, "Bütün milletimizin gururu, bizim birlik beraberliğimizin neticesi. Türk milletinin her şeyi yapmaya gücü var. Her şeyi üretmeye gücü var. Yeter ki Türk milletine engel olunmasın. Türk milletinin önü kapatılmasın. Biz inşallah bundan sonra da çok sayıda markayı ülkemizin gururu olarak hep birlikte üreteceğiz" diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mustafa Hakan Özer, "Aslında TOGG en güzel şekliyle bizi anlatıyor. Çünkü bizler yıllarca hayal ettik. Hayalimizi hamdolsun gerçekleştirdik. Türkiye yıllarca bize ait olmayan pek çok otomotiv firmasının yedek parçasını, birtakım bölümlerini yaptı. Yıllarca hep kendimize ait otomobilin hayalini kuruyorduk. Hamdolsun bugün her şeyiyle bu ülkeye ait olan bir aracımız var. Bunun en büyük mimarı da cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu gençler bundan çok daha iyisini yapacak"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı vizyonu ve yeni yüzyılda koyduğu hedefleri hep birlikte başaracağız. Buna inanıyoruz. Sizlerin ilgisi, güveni bizleri daha da cesaretlendiriyor. İnşallah bu gençler bundan çok daha iyisini yapacak. Biz buna inanıyoruz. Çünkü gelecek yüzyıl sizlerin desteğiyle Türkiye Yüzyılı olacak" dedi.

Başkan Altay TOGG'u daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi üyesi gençlerle buluşturdu. TOGG'u burada da büyük bir coşkuyla karşılayan gençler, yerli ve milli gururumuz TOGG ile birlikte olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

"Türkiye Yüzyılı'nda çok daha iyisini yapacağız"

Başkan Altay burada yaptığı konuşmada, "Bu sadece bir araç değil, cumhurbaşkanımızın liderliğinde neyi başarabileceğimizin bir göstergesi. Bu bir başlangıç. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda bunun çok daha iyisini hep beraber yapacağız. Özellikle alın teriyle çalışan, emek veren, şehrimiz için üreten siz değerli kardeşlerimize bugüne kadarki emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah sizler ürettikçe, şehrimiz gelişmeye devam edecek ve inanıyoruz ki sizler çok daha iyisini üreteceksiniz, sizler çok daha güzel bir Türkiye inşa edeceksiniz. Buna yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye otomobiline kavuştu"

Programa katılan AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, "Cumhurbaşkanımız önderliğinde Türkiye yapamaz dedikleri her şeyi sizlerle, gençlerimizle ve milletimizin her bir ferdiyle yaptık. İşte devrim otomobilden, devrin otomobili elektrikli aracımız TOGG'a. Allah'a şükür cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye otomobiline kavuştu. Gençliğimiz hayallerine kavuştu ve daha birçok hayaline kesintisiz kavuşacak. Türkiye'nin geleceği aydınlık olsun" sözlerini kullandı. - KONYA