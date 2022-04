Başkan Akkaya: 'Kızılayımızın ve AKSEV Vakfımızın her zaman yanındayız'

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından mübarek Ramazan ayında ilçenin kırsal mahallelerindeki 600 kişiye her gün iftar yemeği dağıtımı devam ederken, Akşehir Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı (AKSEV) tarafından da her gün bin 100 kişiye, Kızılay Aşevi tarafından da her gün 900 kişiye iftar yemeği dağıtımı yapılıyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; AKSEV Vakfı binasına ve Kızılay Akşehir Aşevine giderek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlk olarak AKSEV vakfını ziyaret eden ve AKSEV'in ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduğunu ifade eden Başkan Akkaya, "AKSEV her Ramazan ayında olduğu gibi hatta Ramazan ayı haricinde de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına katkı vermeye devam ediyor. Bu konuyu da hep takdirle karşılıyoruz. AKSEV yönetim Kurulu Başkanımızı, AKSEV Yönetimini, Müdür Şener Aksoy Beyi ve çalışanlarını tebrik ediyoruz. AKSEV tarafından bu Ramazan ayında da bin 100 kişilik yemek dağıtımı yapılıyor. Bu dağıtımın büyük bir bölümü şehrimiz merkez mahallelerinde, bir bölümü de dış mahallerimizde olmak üzere devam ediyor. Görüldüğü gibi hijyen bir ortamda, iyiliğin 5 harfi sloganıyla AKSEV'imiz ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmayı sürdürüyor. Bu vesileyle AKSEV'e katkı veren tüm hayırseverlerimizi de tebrik ediyorum. Bu güzel, başarılı, hayırlı çalışmaların devamını diliyorum. Akşehir Belediyesi olarak her zaman AKSEV Vakfımızın yanındayız" diye konuştu.

AKSEV Müdürü Şener Aksoy'da Başkan Akkaya'ya ziyareti için teşekkür ederek, "Vakfımız senenin 365 günü bu yemek faaliyetine devam etmektedir. Tabi Ramazan ayı gibi mübarek günlerimizde bu sayı biraz daha artmaktadır. Bizlere destek olan tüm Akşehir Halkımıza, hayırseverlerimize, Değerli Belediye Başkanımıza ve Belediyemize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hep birlikte daha güzel Ramazanları ve günleri görmek üzere inşallah" dedi.

Kızılay Aşevinin ekmek ihtiyacı Akşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasından

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, günlük olarak 800-900 kişiye iftar yemeği veren Kızılay Akşehir Aşevi'ni de ziyaret etti. Kızılay Akşehir Şube Başkanı Tuğrul Topbaş'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Akkaya, "Kızılay Aşevimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize iftar yemeği hazırlayıp veriyor. Aşevimizde günlük 800-900 kişilik iftar yemeği çıkarılıyor ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz kaplarıyla gelerek buradan iftar yemeklerini alıyorlar. Ramazan öncesinde de 350 ihtiyaç sahibi öğrencimiz buraya gelip öğle yemeklerini yiyorlar. Ayrıca yine 100-150 kadar ihtiyaç sahibi insanımızda buradan yemek yiyor. Kızılay Aşevimizin bu faaliyetleri sürekli devam ediyor. Akşehir Belediyesi olarak bizde her zaman Kızılay'ımızın yanındayız, destek veriyoruz. Kızılay'ımızın ihtiyaç duyduğu ekmeği Akşehir Belediyesi olarak Halk Ekmek Fabrikamızdan karşılıyoruz. Geçmiş yıllarda beraber ortak yemek dağıtımları da yapmıştık. Bu yıl köy ve kasabalarımızda Akşehir Belediyesi olarak biz yemek dağıtıyoruz. Akşehir merkezde ise Kızılay ve AKSEV Vakfımız bu görevi üstlenmiş durumda. Kızılay Şube Başkanımız Tuğrul Bey'de yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Şahsına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, bu güzel ecirli çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Kızılay Akşehir Şube Başkanı Tuğrul Topbaş'ta, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya ve Akşehir Belediyesine teşekkür ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar bizlerden desteklerini esirgemediler, bundan sonra da esirgemeyeceklerini biliyoruz. Kızılay Aşevi olarak hiç durmaksızın bu anlamda hizmet vermeye devam edeceğiz çünkü Türkiye genelinde 38 tane aşevi var ve sadece ilçede hizmet veren aşevi biziz. Bununla da gurur duyuyoruz. İnşallah bu hizmetlerin devamını sağlamak için çaba göstereceğiz" diye konuştu. - KONYA