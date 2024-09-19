Üye Girişi
Haberler

Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisine yöneltilen "Narin ve Sıla'ya yapılan caniliğe sert tepki gösterdiniz. Geçmişte bu tür suçlara idam getirilmesi yönünde çağrılarınız olmuştu. Yeni dönemde yapılacak Anayasa çalışmalarında bu konuyu gündeme getirme gibi bir düşünceniz var mı?" sorusuna sert çıktı. Muhabire kızan Bahçeli, "Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin" ifadelerine yer verdi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Toplantısı sonrası gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Açıklaması sonrası soru-cevap kısmına geçen Bahçeli, basın mensuplarından birinin yönelttiği soru karşısında bir hayli öfkelendi.

Soru-cevap kısmında söz alan basın mensubu Bahçeli'ye "Narin ve Sıla'ya yapılan caniliğe sert tepki gösterdiniz. Geçmişte bu tür suçlara idam getirilmesi yönünde çağrılarınız olmuştu. Yeni dönemde yapılacak Anayasa çalışmalarında bu konuyu gündeme getirme gibi bir düşünceniz var mı?" sorusunu yöneltti.

"BÖYLE SAPIK VE YANLIŞ SORULARLA..."

Muhabirin sözünü kesmeden sonuna kadar dinleyen Bahçeli, "Anayasa'nın oluşması noktasındaki konuları dikkatlice takip etmediğiniz anlaşılıyor. Bizim önerilerimiz arasında olup diğer siyasi kuruluş ve düşünceler de benimsediği takdirde niye olmasın. Olacaksa hangi mutabakatla yeni bir Anayasa'ya kavuşalım onu düşünmeliyiz. Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin. Türk milletinin artık bundan gocunacak tarafı kalmadığı gibi utanacak tarafları başlamıştır" diyerek muhabire çıkıştı.

Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli Politika Gündem MHP

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
500

Yorumlar (2)

Hacer Kalkan Bayram:

Neresi sapık neresi yanlış bunak nolacak soruyu anlamamışki birde parti yönetiyor

0
0
yanıtYanıtla
Muhammet Şifa CİHAN:

Böyle bir yasa teklifimiz olmayacak demek yerine topu soruyu sorana kabaca geri atmış!

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Boşnak Mantısı tarifi! En güzel Boşnak Mantısı tarifi! Boşnak Mantısı tarifi nasıl yapılır? Boşnak Mantısı için malzemeler! MasterChef Elbasan Tava tarifi! En güzel Elbasan Tava tarifi! Elbasan Tava tarifi nasıl yapılır? Elbasan Tava için malzemeler! Belgrad nerede? Belgrad'a ne zaman gidilir? Belgrad vize istiyor mu? Balkan yemekleri neler, tarifi ne? MasterChef'te Balkan mutfağı lezzetleri! Boşnak mantısı, elbasan tava, kaymaçina nasıl yapılır? Instagram Atatürk'ün fotoğrafını neden kaldırdı? Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi? Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir? Kadir Aydar'a neden yasak getirildi? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi, ne oldu? Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 19 Eylül döviz kuru ne kadar oldu? FAİZ SABİT KALIRSA BORSA NE OLUR? Borsa düşer mi, artar mı? MB faiz oranı ne oldu? Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı, düşer mi? Eylül ayı Merkez Bankası döviz kuru!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });