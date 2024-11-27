Başdanışmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki genel seçimlerde yeniden aday olmasının mümkün olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "7 Mayıs 2028'den önce Meclis'te alınacak kararla Cumhurbaşkanımıza adaylık yolu açılabilir. Erdoğan, Türkiye'nin milli bir değeridir. Böyle bir değerimiz varken, güçlü bir liderimiz varken adaylık imkanının sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek genel seçimlerde yeniden aday olup olamayacağına yönelik tartışmalar sürerken, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı.

"PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI DİYE BİR SİSTEM YOK"

Mehmet Uçum, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zaten başkanlık sistemi. 1960'tan sonra parti üyeliğine engel konulmuştur. Partili bir cumhurbaşkanı olması zorunluluk değil, imkandır. Partili cumhurbaşkanlığı diye bir sistem yok. Bizim sistemimiz başkanlık sistemidir.

"7 MAYIS 2028'DEN ÖNCE MECLİS'İN ALACAĞI KARARLA ADAYLIK YOLU AÇILABİLİR"

Aday olması mümkün. 7 Mayıs 2028'den önce Meclis'te alınacak kararla Cumhurbaşkanımıza adaylık yolu açılabilir. Erdoğan, Türkiye'nin milli bir değeridir. Böyle bir değerimiz varken, güçlü bir liderimiz varken adaylık imkanının sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum."