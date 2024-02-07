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Başak Demirtaş, İBB Başkan adaylığından çekildi

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DEM Parti'den İBB adaylık süreci tartışılan Başak Demirtaş, yazılı bir açıklama yaptı. Demirtaş, aday olmayacağını duyurarak "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Demirtaş, günlerdir tartışılan adaylığıyla ilgili açıklamasını yazılı olarak bildirerek "Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim. 5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezi'ne ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

"PARTİMİZLE ORTAK GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK"

Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır.

"PARTİMİZİN İLAN EDECEĞİ ADAYLAR HEPİMİZİN ADAYLARI OLACAK"

Önümüzdeki günlerde Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, partimizin başarısı için çalışacağız. Partimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, hiçbir spekülasyona prim verilmemesini özellikle rica ediyoruz. Hep birlikte başaracağız, ne olursa olsun temel demokrasi ilkelerimizden; adalet, eşitlik ve barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Dem dema me ye! (Zaman bizim zamanımız)"

SEZAİ TEMELLİ: "PAZARLIK DEMEK SOSYAL MEDYA KİRLİLİĞİ"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "İktidarla örtülü bir iş birliği" iddialarıyla ilgili 10Haber'den Caner Polat'ın haberine göre "Biz pazar günü İstanbul'da aday çıkaracağımızı açıkladık. 9 şubata kadar aday çalışmaları sürecek, İstanbul başta olmak üzere aday çıkarabildiğimiz -eğer bir güç birliği, kent uzlaşısı yoksa- yerlerde de adaylarımızı açıklayacağız. Başak Demirtaş ile ilgili gelen soruya da 'aday havuzumuzda' dedik. O günden beri sosyal medyada çok kirli bir dille, adeta nefret söylemiyle aday çıkarmakla ilgili ve başka konularda suçlamalar var. 'AKP'nin adayı' demek, pazarlık yapıldığını öne sürmek sosyal medya kirliliğinin klasik hali. Bu ithamlar ne siyasi nezakete sığar, ne de güç birliği görüşmelerinin içinde yeri olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Başak Demirtaş DEM Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (23)

Ahmet Akyol:

Evet CHP Başak DEMİRTAŞ ın adaylıktan çekilmesi karşılığında Dem partiye hangi belediyeleri verecek.

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ayh:

Dem parti secimden cekilmedi. baska aday cikartacaklar.

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Ugur Eroglu:

İşiniz gücünüz saçmalık

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Adem Dikmen:

Çıkarması karşılıginda neler verildi

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erkan yüksel:

SIZE YAKISAN BUDUR..KIMSENIN EKMEGINE YAG SURMEYIN..ISTANBULA SAHIP CIKIN..PARSEL PARSEL SATICAKLAR PARASIZLIKTAN ..HERKEZ KENDINE GELSIN ..HANGI PARTIDEN OLURSANIZ OLUN ..BU SECIMDE IYI DUSUNUN

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Yücel AtaBir:

Diyorsunki biz satalım

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Seko Seko:

Blof yaptılar chp den daha çok rant ihale almak için chp neler verdi mechul

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yavuz:

Bu yaptığınız yanlış. Bir haber kanalına yakışmıyor. Çünkü bazı haberleri yoruma kapatıyorsunuz, böyle haberleri de yoruma açıyorsunuz. Sizin de tarafsız bir haber kanalı olduğunuza inanmiyorum.

97
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sade vatandaş:

haber almak için başvurabiliceğimiz fikir görüş beyan edebileceğimiz sayılı kaynak kaldı yapan kendine yapar en azından hiç bir taraf tutmadan yayın yapmak değişik görüşteki insanları bir noktada buluşturur bence buda o haber kaynağının alabileceği en büyük ödül olur

yanıt12
yanıt0
Perwer:

Danışıklı bir dövüş var. Sonucu yakında belli olur.

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