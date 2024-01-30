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Başak Demirtaş İBB adaylığı için DEM'e başvurdu

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Tutuklu olan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Demirtaş'ın partiye İBB için adaylık başvurusu yaptığını duyurdu.

Eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi İBB adaylığı konusundaki çıkışıyla gündeme gelmişti. Yeni gelişmeye göre Demirtaş'ın Dem Parti'ye İBB adaylığı için resmen başvuru yaptığı öne sürüldü.

"BAŞVURUYU BUGÜN YAPTI"

Konuyla ilgili Tele1'e konuşan DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptığını doğruladı. Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı.

SEZAİ TEMELLİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, son açıklamasında "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır." demişti.

Temelli, sosyal medya üzerinden yaptığı son açıklamada "Sayın Başak Demirtaş'ın "İstanbul için DEM Parti'ye başvuru yaptı" şeklinde bir açıklamam hiç olmadı. Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni bir açıklamam da yok. Kamuoyunun bilgisine." ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş İBB adaylığı için DEM'e başvurdu

Kaynak: Haberler.com / Politika

Başak Demirtaş DEM Parti Politika Haberler

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Yorumlar (23)

Metin Yalcin:

CHP ye geçmiş olsun, bir başka bahara tekrar bekleriz ..))

108
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Merdan:

Kurum'ada geçmiş olsun.

yanıt51
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Ersan ŞEN:

Bebek katilleri

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yanıtYanıtla
Musti40 :

Sen ben bunlara öyle diyoruzda, bunu bile bile bunlara oy atanlara ne demeli? onlar ne oluyor??

yanıt12
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macun :

anlaşma yapıldı kocası serbest akp kazandı

62
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yanıtYanıtla
Necati Nejdet:

Sen yanında mıydın anlaşma yapılınca

yanıt58
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Necati Nejdet:

Sen yanlarındamıydın

yanıt32
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murat:

AKP YE YARANMAK İÇİN BAŞVURDU YOKSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINI ALACAK HALİ YOK.DEMEKKİ ANLAŞMIŞLAR

26
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Luckyboom:

Tabi ki mükâfatını alacaktır diğerleri gibi.

yanıt5
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Burhan Korkmaz:

bu seçimde de chpliler dem partiye versinler herkes 1 dönem başkanlık yapsın

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