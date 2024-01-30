Başak Demirtaş İBB adaylığı için DEM'e başvurdu

Eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi İBB adaylığı konusundaki çıkışıyla gündeme gelmişti. Yeni gelişmeye göre Demirtaş'ın Dem Parti'ye İBB adaylığı için resmen başvuru yaptığı öne sürüldü.

"BAŞVURUYU BUGÜN YAPTI"

Konuyla ilgili Tele1'e konuşan DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptığını doğruladı. Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı.

SEZAİ TEMELLİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, son açıklamasında "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır." demişti.

Temelli, sosyal medya üzerinden yaptığı son açıklamada "Sayın Başak Demirtaş'ın "İstanbul için DEM Parti'ye başvuru yaptı" şeklinde bir açıklamam hiç olmadı. Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni bir açıklamam da yok. Kamuoyunun bilgisine." ifadelerini kullandı.