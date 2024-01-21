Üye Girişi
Haberler

Başak Demirtaş: DEM Parti uygun görür İstanbul adayı olmayı düşünebilirim

Güncelleme:
Abone Ol

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'nin uygun görmesi durumunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayı düşünebileceğini ifade etti.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, uygun görülmesi durumunda DEM Parti'nin İstanbul adayı olmayı düşünebileceğini belirtti.

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, İBB Başkanı İmamoğlu ve AK Parti'nin adayı Murat Kurum arasında kıyasıya bir rekabetin yaşanacağı İstanbul'da DEM Parti'nin hamlesi merak ediliyor.

BAŞAK DEMİRTAŞ: DEM PARTİ UYGUN GÖRÜRSE İSTANBUL ADAYLIĞINI DÜŞÜNEBİLİRİM

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adayı olacağı bir süredir dile getiriliyordu. Bu iddialar Başak Demirtaş'a soruldu.

Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'a konuşan Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" diye konuştu.

Demirtaş ayrıca "Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Başak Demirtaş Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TRABZONSPOR – GALATASARAY CANLI: Trabzonspor – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Bugün Survivor var mı? 21 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Hanzo filmi nerede çekildi? Hanzo filmi hangi şehirde, ilde çekildi? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica neden kavga etti? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica olayı ne, ne oldu? Bayern Münih - Werder Bremen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Werder Bremen maçı nereden izlenir? Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Almeria maçı nereden izlenir? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı nereden izlenir? Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? How I Met Your Mother "Ted Mosby" evlendi mi? Josh Radnor kiminle evlendi? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı nereden izlenir? Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title