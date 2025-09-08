Haberler

Bartın'da 'Boş Sıralar' Etkinliği ile Gazze'ye Destek

Türkiye genelinde okulların açıldığı ilk günde, Bartın'da düzenlenen 'Boş Sıralar' etkinliği ile Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara saygı duruşunda bulunuldu. Etkinlikte İsrail'in saldırıları protesto edildi.

Türkiye genelinde okulların açıldığı ilk günde, okula gitmek yerine savaşın ortasında kalan ve hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar nedeniyle düzenlenen "Boş Sıralar" isimli etkinlik ile İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bartın'da da ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim-öğretim sezonunun ilk gününde Bartın'da, AK Parti Gençlik Kolları tarafından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden ve okul yerine savaşın ortasında yaşam mücadelesi veren çocuklar için boş sıralar isimli etkinlik düzenlendi.

Hükümet Caddesi'nde gerçekleşen etkinlikte, cadde üzerine ise bir boş sıra konularak üstünde ise okul çantası, defter, kalem, kalem kutusu, Filistin bayrağının nakşedildiği atkı ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden bir kız çocuğunun resmi yer aldı.

Etkinliğe Bartın Türk Kızılayı Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın ve başı STK temsilcileri de katıldı.

Etkinlikte, "Bu boş sıra çünkü İsrail çocukları öldürdü" yazılı pankart ve partili kadınların ellerinde tuttuğu dövizlerle İsrail'e tepki gösterildi.

AK Parti Bartın Gençlik Kolları İl Başkanı Mahmut Taş, "Bugün ülkemizde yeni eğitim-öğretim yılı başlıyor. Milyonlarca çocuğumuz, gencimiz Ancak Gazze'de manzara bambaşka. Orada binlerce sıra bomboş, çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil. Gazze'de binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşamadan Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı. arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini, bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken, Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte, yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi

Etkinlik, atılan İsrail aleyhine sloganlar, getirilen tekbir ve yapılan duaların ardından sona erdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
