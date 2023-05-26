Bartın'da AK Parti'den milletvekili seçilen Aldatmaz mazbatasını aldı

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Bartın'da Ak Parti'den Milletvekili seçilen Yusuf Ziya Aldatmaz mazbatasını aldı. Düzenlenen törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Büyük Türkiye zaferi için sandığa gidiyoruz. Bu sandıklarda da tüm dünyaya özellikle Türkiye'de milletimizin demokrasiye nasıl sahip çıktığını göstereceğiz" dedi.

Bartın'da AK Parti'den Milletvekili seçilen Yusuf Ziya Aldatmaz mazbatasını düzenlenen törenle aldı. Bartın Adliyesinde düzenlenen törene AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan ve çok sayıda partili katıldı.

Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan'dan mazbatasını alan Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz yaptığı açıklamada, "Bu mutlu günümüzde beni yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarımıza, herkese teşekkür ediyorum. 14 Mayıs seçimlerinin sonucu biliyorsunuz demokrasimizin gereği 1-1 oldu. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Bizler için önemlisi 28 mayıs. İnşallah Cumhurbaşkanımızı seçtikten sonra sizleri Cumhuriyet Meydanına bekliyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte başlatacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve eski Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise törendeki konuşmasında, "Değerli milletvekilimize hayırlı uğurlu olsun. Mazbatasını aldı. Bartın'ımız için güzel çalışmalara vesile olacağına yürekten inanıyorum. 21 yıldır AK Parti iktidarında Bartın'ımızın çok önemli kazanımları oldu. Bunların üzerine yeni yeni eser ve projeleri ilave etmeye devam edeceğiz. Bartın kazanmaya devam edecek. 14 Mayıs'ta Bartın halkının ve Türkiye'nin tercihini hep birlikte gördük. Parletmantoda Cumhur İttifakı 323 milletvekili ile ekseriyeti sağladı. Karşı taraftaki ittifakın özellikle parlemanter sistem vaadinin artık tarihe kavuştuğunu görüyoruz. Parlemantonun bu şekilde şekillenmiş olması elbetteki onların millete eski siteme geriye dönme vaadinin artık geçerli olmadığını hep birlikte milletimiz onlara göstermiş oldu. Yeni sistemle daima ileriye diyeceğiz. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleşecek. 49 buçukta kalmıştık. Şimdi yeniden hep beraber büyük Türkiye zaferi için sandığa gidiyoruz. ve bu sandıklarda da tüm dünyaya özellikle Türkiye'de milletimizin nasıl demokrasiye nasıl sahip çıktığını göstereceğiz. Katılımın yüksekliği ve 21 yıldan bu yana Cumhurbaşkanımızla birlikte inşa edilen Türkiye demokrasisini vesayetçi ve darbeci anlayışlardan arınarak, Türkiye'nin her bir köşesinde fiziki kalkınma hamleleri ile nasıl ileriye gittiğini milletimiz gösterecek. ve Türkiye doğru adımlarla yola devam diyecek İnşallah" şeklinde konuştu. - BARTIN

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023