Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, aday gösterilmemesi durumunda halkın arasına döneceğini söyledi

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yerel seçimlerde aday gösterilmemesi durumunda "Zaten halkın arasından geldim, halkın arasına gitmeyi düşünüyorum" dedi.

Bartın'da düzenlenen çocuk şenliklerine katılan Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yerel seçimlerde aday olup olmayacağı yönünde soruya Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı olmak istediğini ifade etti. Aday gösterilmemesi durumunda geldiği gibi gitmesini de bileceğini belirten Fırıncıoğlu, "Ben ittifakın belediye başkanıyım. Belediyeciliğin de güç olmadan, ekonomik rahatlık olmadan olmayacağını bilen biriyim. Bartın belediyesinde maaşları değil, giderleri ödeyebilmek büyük bir şey. İttifakın belediye başkanı olmaktan çok mutluyum. Hem MHP hem de Ak Parti Bartın belediyesine sahip çıkıyor. Bundan sonra da aynı şeyleri temenni ediyorum. Olmadığı takdirde benim kimseye kırgınlığım dargınlığım küskünlüğümüz olamaz. Bartın Belediyesi'ne nasıl geldiysem. O merdivenlerden öylece inip, dönerim. Zaten halkın arasından geldim, halkın arasına gitmeyi düşünüyorum" dedi. - BARTIN