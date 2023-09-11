Balkan Ülkeleri Arasında İşbirliği Toplantısı Sonuçlandı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Balkanlar'da bölgesel işbirliğini artırmak amacıyla başlatılan "Brdo-Brijuni Süreci" toplantısı sona erdi.

Toplantıya, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ev sahipliği yaptı.

Zirveye, ev sahiplerinin yanı sıra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic de katıldı.

Ev sahibi Pendarovski, Musar ve Milanoviç, zirve sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

"Batı Balkanlar'ın tamamen Avrupa gündemine dönmesini sağlamalıyız"

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, yaptığı açıklamada, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu onuru dile getirerek Brdo-Brijuni Süreci'nin, bölgede cumhurbaşkanları düzeyindeki tek işbirliği mekanizması olduğunu söyledi.

Toplantıda yapıcı bir atmosferin hakim olduğunu ifade eden Pendarovski, toplantıda, samimi ve açık diyaloga dayalı bölgesel işbirliğinin öneminin vurgulandığını belirtti.

Batı Balkanlar'daki her ülkede Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma arzusunun mevcut olduğunu söyleyen Pendarovski, "Bölgede istikrar ve refah birbirine bağlıdır. Bu yüzden en zor konuları açıkça konuşmak, sürdürülebilir çözümler aramak ve açık meseleleri çözüme kavuşturmak gerekir. Ortak çabalarla Batı Balkanlar'ın tamamen Avrupa gündemine dönmesini ve orada kalmasını sağlamalıyız." diye konuştu.

Ayrıca Pendarovski, ortak sonuç ve taahhütleri içeren Üsküp Deklarasyonu'nun kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

"Toplantıdaki atmosfer iyiydi"

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç de toplantının düzenlenmesinden dolayı Pendarovski'ye teşekkür ederek bu tür diyalogun önemi ve değerine vurgu yaptı.

Milanoviç, "Bugün toplantıdaki atmosfer iyiydi. Önceki iki toplantıya göre daha iyiydi. Bu dikkat çekiciydi ve bu cesaret verici bir işaretti. Birleştiren veya böyle bir potansiyele sahip olan konular tartışıldı. Henüz çözüme kavuşmayan meseleler ise tartışılmadı. Çünkü tecrübeler, bunun ters etki yarattığını ve hatta zararlı olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Milanoviç, AB üyesi olan Hırvatistan ve Slovenya'nın, Avrupa'nın bu bölgesinin AB'ye entegre edilmesi noktasında daha fazla yardım edebileceğini vurguladı.

"Deklarasyon metnini kabul etmemizden dolayı mutluyum"

Slovenya Cumhurbaşkanı Musar ise toplantıda, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa entegrasyon sürecine en fazla önemin verildiğinin altını çizdi.

Slovenya'nın, Batı Balkanlar'daki tüm ülkelerin AB'ye yakınlaşma sürecini desteklediğine işaret eden Musar, şöyle konuştu:

"Deklarasyon metnini kabul etmekten dolayı mutluyum. Bildiğiniz gibi geçen yıl sadece açıklama yaptık. Bu yıl Üsküp'teki toplantı öncesine anlaştık ve bazı küçük düzeltmelerle nihai olarak kabul ettik. Brdo-Brijuni Süreci'nin devam etmesi hiç şüphesiz ki bana ayrı bir mutluluk veriyor. Gelecek yılki organizasyon için iki adayımız var ve önümüzdeki aylarda organizasyonun nerede olacağı konusunda anlaşacağız."

Musar, Slovenya'yı etkileyen sel felaketi nedeniyle Batı Balkan ülkelerinin gönderdiği yardımlardan dolayı da teşekkür etti.

Brdo-Brijuni Süreci kapsamındaki toplantıya katılan liderler, toplantı sonrasında ortak Üsküp Deklarasyonu'nu kabul etti.

Brdo-Brijuni Süreci

Brdo-Brijuni Süreci, AB'nin genişleme sürecini değerlendirmek, bölge ülkelerinin aralarındaki mevcut sorunlarının çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunmak ve tüm bölge ülkelerinin çıkarına olacak ekonomik ve altyapısal öncelikleri belirlemek üzere Slovenya ve Hırvatistan'ın inisiyatifinde 2013'te başlatıldı.

Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile AB üyesi ülkeler arasındaki en üst seviyede resmi olmayan diyalog ortamı özelliği taşıyan Brdo-Brijuni Süreci zirvelerinin düzenlenmesine Hırvatistan'ın AB üyesi olduğu 1 Temmuz 2013'te karar verilmişti.

İlk kez 1 Temmuz 2013'te Zagreb'de düzenlenen zirve, daha sonra dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da katılımıyla 25 Temmuz'da Slovenya'nın Kranj kenti yakınındaki Brdo'da yapılmış ve bu nedenle "Brdo-Brijuni Süreci" olarak adlandırılmıştı.