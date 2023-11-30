Balıkesir'de Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yaklaşan kış mevsiminde hayatı olumsuz etkileyecek durumların engellenmesi, İl genelindeki karayollarında alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve ihtiyaç hissedilen konularda gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kış tedbirlerinin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi. Vali Ustaoğlu sokak hayvanlarının unutulmaması için yetkililere talimat verdi

Balıkesir Ögretmenevinde yapılan toplantıda Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sunumlarda, kar yağışının yoğun olması durumunda mevsim şartlarının ağır geçmesi ihtimali göz önüne alınarak kapanma yaşanabilecek yollarda alınacak tedbirlerle ilgili sunum yapıldı. Vatandaşa kış lastiği kullanımını noktasında bilgilendirme yapılmasının önemine vurgu yapıldı. Toplantıda trafik güvenliğinin sağlanmasından, kolluk kuvvetlerinin emniyet tedbirleri almasına, sağlık ve eğitim hizmetlerinin aksatılmamasından ana arterlerin açık kalmasına kadar birçok konudaki hazırlıklar ele alındı.

Denetimler Üst Seviyede Olacak

Denetim ve kontrollerin üst seviyede olması gerektiğini söyleyen Vali İsmail Ustaoğlu, geniş bir yol ağına sahip Balıkesir'de kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı alınacak tedbirlerin önemine vurgu yaptı. Kar ve buzlanmayla mücadelede acil müdahale gerektiren durumlarda çekici bulundurma, depolama alanları gibi hazırlıkların yapılmasına değinen Vali Ustaoğlu, kritik olan güzergahlarda olumsuzluk yaşanmaması için duyarlılığının arttırılması gerektiğini söyledi.

Sokak Hayvanları Unutulmadı

Toplantıda katılımcılardan kurumların hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgi alan Vali Ustaoğlu, adeta bir bereket olan kar yağışında sokak hayvanlarının da unutulmaması gerektiğini hatırlattı. Vali Ustaoğlu, olumsuz hava şartlarında yollarda kapanma ihtimaline karşı alternatif yollar ve kavşaklarla ilgili bilgi verilen toplantıda özellikle okul servislerinde kış lastiği kullanımına yönelik denetimlerin sıklaştırılması talimatı verdi. Tedbirlerin ilgili tüm kurumlar tarafından takip edilmesinin altını çizen Ustaoğlu, hayatı etkilediği günlerde okulların eğitime ara vermesinin dahi gündeme geldiği göz önüne alındığında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için en önemli noktanın hızlı ve doğru bir koordinasyon ve iletişim olduğunu dile getirdi. Vali Ustaoğlu, vatandaşın sağlıklı ve huzurlu bir kış mevsimi geçirmesi için çalışmalarını iyi bir planlama içerisinde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. - BALIKESİR