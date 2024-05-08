Balıkesir Belediye Başkanı: Kırsal kalkınmayı başlattık, gençler ve kadınlar için seferberlik ilan ettik

Marmara Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nın ardından Haberler.com'a konuşan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Seçimler sonrası artık yeni yönetimle başlıyoruz. İktidarı muhalefetiyle birlik beraberlik içinde hep beraber belediyelerimizin daha fazla performans göstermesi için mücadele edeceğiz." dedi

"KIRSAL KALKINMAYI BAŞLATTIK"

Akın, seçilen tüm belediye başkanlarına başarılar dileyerek mücadelelerinin ortak olduğunu vurguladı. "Hepimizin mücadelesi, vatandaşımızın birlik, beraberliği ve halkımızın daha iyi şartlarda yaşaması." diyen Akın şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir'imiz maalesef İstanbul ile İzmir arasında sıkışmış kalmış durumda. İlk başta kırsal kalkınmayı başlattık. Çünkü kırsal kalkınma olmasa çiftçi, köylüyü milletin efendisi haline getiremezsek esnafı kazandıramayız, halkımızı da kalkındıramayız. Onun için en uç kesimden başlayarak tüm Balıkesir'de kırsal kalkınma hedefimize başladık."

BALIKESİR'DE GENÇLER VE KADINLAR İÇİN SEFERBERLİK

Kırsal kalkınma projeleri kapsamında yol çalışmalarının sürdüğünü belirten Akın, eksiklerinin de olduğuna dikkat çekerek gençlerin kenti terk etmemesi ve kadınların iş hayatında daha fazla olması için de seferberlik ilan ettiklerini söyledi.