Bakanlar Ersoy ve Kacır, Nevşehir'de 'Anadoludakiler Kapadokya Pazarı' açılış programında konuştu

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'de "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" programının açılışına katıldı.

Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Kapadokya Üniversitesi Fabrika Yerleşkesi'nde, "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" programı düzenlendi.

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan ve yabancı ülke temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl 4'üncüsünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinliğin önemini anlatan Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kültürümüzün ve medeniyetimizin tüm değerlerini hatırlamak, yaşatmak ve geleceğe taşımak adına hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ayrı bir önem vererek sürdürmeye devam ediyoruz. Tarihimize ait ne varsa, dünyanın neresinde olursa olsun o eserlerin izini sürüyor, eserlerin ülkemizin kültür envanterine kazandırılmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Türk mutfağının Anadolu'nun binlerce yıllık bereketli topraklarında yoğrulduğunu vurgulayan Ersoy, köklü Türk mutfağını ve gastronomi kültürünü geniş kitlelerle buluşturarak tanıtılmasına dönük çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Bu köklü kültürü koruyup yeniden yorumlayarak yaşatmak için çalışıyoruz"

Anadolu'nun sadece bir coğrafya değil, binlerce yıllık yaşam biçimlerinin, kadim bilgeliğin ve üretim kültürünün beşiği olduğunu vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu topraklar toprağa saygıyı, emeğe kıymeti, paylaşmanın bereketini bilen insanların yurdudur. Her yemeğin bir hatırası, her dokunun bir hikayesi, her sesin bir kökü vardır burada. İşte Türk Mutfağı Haftası tam da bu noktada yemeklerimize ait hikayeleri hem ülkemizde hem de yurt dışında yeniden anlatmakta ve hatırlatmaktadır. Bu miras sadece geçmişi değil, bugünü ve geleceği de besleyen bir kaynaktır. Biz, bu köklü kültürü koruyup yeniden yorumlayarak yaşatmak için çalışıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları öncülüğünde hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi de Anadolu'nun yüzyıllardır süren emeğini ve birikimini bir araya getiren güçlü bir anlam taşıyor."

"Tescilli 1737 coğrafi işaret ve geleneksel ürüne sahibiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Anadolu'nun zengin birikiminden bahsederek, Türk mutfağının yüzyılların deneyimiyle şekillendiğini ve farklı coğrafyaların izlerini taşıyan geniş bir damak arşivine ulaştığını söyledi.

Kacır, israfa karşı duyarlılığı ve sıfır atık kültürüyle dünyanın aradığı çevreci mutfak modelinin en özgün örneklerinden birine Türkiye'nin sahip olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, kültürümüzün sofraya taşınan değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturmakta kararlıyız." diyen Kacır, şöyle devam etti:

"Coğrafi işaretli ürünler bakımından, oldukça zengin bir ülkeyiz. Tescilli 1737 coğrafi işaret ve geleneksel ürüne sahibiz. Dün Erzincan tulum peynirinin Avrupa Birliği nezdinde tescil edilmesiyle birlikte, AB tarafından tanınan ürün sayımızı 32'ye ulaştırmış bulunuyoruz. Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz eliyle, bugüne kadar mutfak mirasımızın korunması ve tanıtılmasına dönük 348 projeye 917 milyon lira destek sunduk. Kıymetli hanımefendinin öncülüğü ve himayelerinde yürüttüğümüz Anadoludakiler Projemiz ile Anadolu'nun zanaat geleneklerini, yöresel ürünlerini ve üretim tekniklerini görünür kılıyoruz. Köklü kültürümüzden beslenen değerlerimizi koruma altına alıyor, yeniden yorumluyor, günümüz dünyasında yeniden anlamlandırarak gelecek nesillere aktarıyoruz."

"51 projeye 358 milyon lira destek sağladık"

Bereket, birikim ve beceri temalarıyla yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında yerel potansiyeli yenilikle buluşturan projelere yönelik bir destek programını hayata geçirdiklerini anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Program kapsamında bugüne kadar 51 projeye 358 milyon lira destek sağladık. Saygıdeğer Hanımefendi'nin teşrifleriyle ön gösterimi yapılan, Anadolu'nun farklı coğrafyalarında yaşayan vatandaşlarımızın geleneklerini, yaşam biçimlerini ve kültürel mirasımızı inceleyen Anadoludakiler Belgeseli'nin ilk sezonunu tamamladık. Hafızamıza ve geleceğimize önemli katkı sunan yapımın yeni sezon çekimlerine devam ediyoruz. Projemizde ayrıca, özellikle kadın emeğini görünür kılmak, yerel üreticilerimizin pazara erişimini kolaylaştırmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından kooperatiflerin özgün ürünlerini içeren bir tanıtım kataloğu hazırladık. Hayata geçirdiğimiz Anadoludakiler Kapadokya Pazarı'yla da Türk mutfağının bereketli sofrasını dünyaya tanıtmak üzere önemli bir adım atıyoruz."

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan da Kapadokya Üniversitesinde Anadolu'nun eşsiz mirasını yansıtan çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk mutfağının gücünden bahseden Aktan, "Türk mutfağının reçeteleri Anadolu'nun bir birikimidir, annelerimizin reçetesidir. Sayın Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen bu projeler Anadolu'nun köklü ziraat ve zanaat geleneklerini, yöresel ürünlerini ve mutfak mirasını korumak ve yerel üretimi desteklemek suretiyle kültürel değerlerimizi geleceğe taşımayı hedefleyen kalkınma girişimleridir. Kalkınmak, Anadolu'nun kültürel ve doğal mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasıyla ancak mümkün olacaktır." diye konuştu.