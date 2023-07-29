Bakan Yumaklı: "Yangınlara ilk müdahale ve kontrol altına alma süresinin azaldığını görüyoruz"

"TMO 1 günde 200 bin ton hububat aldı"

KONYA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl ülke genelinde bin 22 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alanın zarar gördüğünü, geçen yıla göre orman yangını sayısının azaldığını belirterek, ilk müdahale ile kontrol altına alma süresinin azaldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday hasat programı ve çeşitli toplantılara katılmak üzere Konya'ya geldi. Merkez Selçuklu ilçesi Bağrıkurt Mahallesi'nde yapılan buğday hasat programında Bakan İbrahim Yumaklı, bakanlığa bağlı araştırma enstitüsü tarafından geliştirilen Çesit-1252 Makarnalık Buğdayı biçerdöverin direksiyonuna geçerek hasat etti. Aynı zamanda bu tohumun sertifikalı tohum olarak çiftçilere ulaştırılacağı belirtildi.

Bakan Yumaklı, hasadın ardından Konya Ticaret Borsası'nda düzenlenen Tarımsal Üretim Planlama Bölge İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan İbrahim Yumaklı, orman yangınları hakkında bilgi verdi. Yumaklı, bu hafta bütün şehirlerde sıcaklık rekorları kırıldığını hatırlatarak, "Küresel ısınmanın etkilerini yaşadığımız şu günlerde daha fazla ormanlık alanımız yanmadan bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. 2 yıl içerisinde kara ve hava araçlarının nitelik ve niceliklerinin artırılması için yoğun bir çaba sarf ettik. Herhangi bir yangını tespit etmekteki kabiliyetiniz ne kadar fazlaysa bu yangına müdahale zamanınız da o kadar hızlı olur. Dolayısıyla hasarı minimumla atlatırsınız. Teknolojik ekipmanların yaygınlaştırılması konusuna odaklandık. Eğitimli ve kalifiye personelimizin sayısını belli bir orana getirdik. En önemlisi de koordinasyonu güçlendirdik. Orman yangınlarının artık Türkiye'de farklı bir boyutta devam ettiğini sizler de müşahede ediyorsunuz. İnşallah bu şekilde de devam edeceğiz. Bu yıl, sene başından bu zamana kadar ülkemiz genelinde bin 22 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü. Bu alanın sadece 5 bin 800 hektarlık kısmı 18 yangında oldu. Bu 18 yangının da 17'si, 10 Temmuz ile 18 Temmuz arasında oldu. Geçen yıl aynı dönemde bin 92 yangın vardı ve 8 bin 100 hektarlık bir alan zarar görmüştü. Geçen yıla göre orman yangını sayısının ve zarar gören alanın az olmasının elbette ki alınan önlemler nedeniyle olduğunu söylemek mümkün. Biz ilk müdahale, ilk tespit, ilk müdahale ve kontrol alma süresinin bu vesileyle çok azaldığını da görüyoruz" dedi.

"Yangınların çıkış sebeplerinin yüzde 90'a yakını insan kaynaklı"

Ülke genelinde çıkan yangınlarda terör bağlantısının olmadığını kaydeden Yumaklı, "Hepsinden en önemlisi özellikle sadece son 18 günde büyüme potansiyeli taşıyan gerçekten 10 tane büyük yangın oldu. Yangınların çıkış sebeplerini hep konuşuruz. Bu vesileyle de dile getirelim. Yangınların sebepleri yüzde 90'a yakını, hatta belki de 90'ın da üzerinde insan kaynaklı. Elbette bu yılki yangınların sebepleriyle İçişleri Bakanlığı'mız araştırmalarına, incelemelerine devam ediyor ama şu ana kadar bu yılki yangınlar için söyleyeyim, herhangi bir terör bağlantılı sebep yok" şeklinde konuştu.

"TMO 1 günde 200 bin ton hububat aldı"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kurulduğu günden bu yana gerçekleşen en yüksek günlük alım miktarı olan 200 bin tona ulaştığını aktaran Bakan Yumaklı, "TMO 1 günde 200 bin ton hububat aldı. Yine 584 alım noktasıyla tarihinin en yüksek alım noktasına çıktı. Hasat başlangıcından itibaren 5,7 milyon ton hububat aldı. Yani 2021 yılında bu rakam neredeyse yoktu. Bu alımın 5,3 milyon tonunun sadece Temmuz ayında alındığını söyleyebilirim. Yani 1 ayda TMO 5,3 milyon ton hububat aldı. Şöyle biraz düşündüğümüzde gerçekten tek bir kurumun bunu başarabiliyor olmasının bir tek sebebi var: O da Allah devletimize zeval vermesin, devletimizin varlığı, devletimizin kadim kurumları işte böyle zamanlarda kendisini gösteriyor ve üreticinin, üretimin, çiftçinin yanında oluyor. Bugüne kadar almış olduğu ürünlerin bedeli de yaklaşık 46 milyar lira, bu da yaklaşık her gün 1,5 milyar liralık bir ödemenin çiftçilerimize yapıldığı anlamına gelir. Peki bundan sonra ne olacak? Tahminimiz, bundan sonra hasat döneminin sonuna kadar TMO toplam 10 milyon ton hububat alacak. Başka bir rekor da 440 bin randevuyla 10,1 milyon tonluk ürün için randevu verilmesi oldu" dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, Konya'nın tarımın başkenti olduğunu ifade ederek, "Hasat döneminin hayra, berekete vesile olmasını temenni ediyorum. Tarımsal üretimin planlanmasının çok önemli ve anlamlı olduğunu vurgulamak istiyorum. Planlama, her alanda insanların geleceğe güvenle bakmanın ifadesidir. Gıda, su gibi tarımsal faaliyetlerin stratejik olarak gelecekle ilgili en büyük hem refah sağlayıcı hem risk unsuru olan hususların iyi bir şekilde analiz edilmesi, bunlarla ilgili perspektifinin ortaya konulması bütün insanlığın ihtiyacıdır. Şehrimiz gibi tarımın merkezi olan bir yerde bunun analiz edilmesinin de ayrıca kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Tarımsal planlama gerçekten çok taraflı, çok bileşenli, çok konjonktürel, sürekli dinamik, değişen bir husustur. Bu dinamizmle beraber onun sürekli canlı tutulması, kıt kaynakların ihtiyaç sahibine ulaştırılması yönünde de önemli bir mecra olacağını düşünüyorum. Hem bitkisel üretim hem hayvansal üretim hem kırsal kalkınma ile ilgili bu analizlerin yapılarak uzun vadede refah seviyesinin artırılmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın bu rehberlik faaliyetleri ayrıca kıymetlidir" diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Orhan Erdem ile Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal ve protokol mensupları katıldı.