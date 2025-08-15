Bakan Yumaklı: "Ülke genelindeki yangınlara karşı yürütülen yoğun mücadele sonucunda Bursa/İznik, Zonguldak/Merkez, Bartın/Amasra, Muğla/Fethiye,...
Bakan Yumaklı: "Ülke genelindeki yangınlara karşı yürütülen yoğun mücadele sonucunda Bursa/İznik, Zonguldak/Merkez, Bartın/ Amasra, Muğla/ Fethiye, Balıkesir/ Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika