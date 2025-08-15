Bakan Yumaklı: "Ülke genelindeki yangınlara karşı yürütülen yoğun mücadele sonucunda Bursa/İznik, Zonguldak/Merkez, Bartın/Amasra, Muğla/Fethiye,...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yumaklı: "Ülke genelindeki yangınlara karşı yürütülen yoğun mücadele sonucunda Bursa/İznik, Zonguldak/Merkez, Bartın/Amasra, Muğla/Fethiye, Balıkesir/Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır.

Bakan Yumaklı: "Ülke genelindeki yangınlara karşı yürütülen yoğun mücadele sonucunda Bursa/İznik, Zonguldak/Merkez, Bartın/ Amasra, Muğla/ Fethiye, Balıkesir/ Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Konutta yeni stüdyo daire dönemi: 8 yıl sonra yasak sona erdi

Konutlarda yeni dönem: Yasak 8 yıl sonra sona erdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Gişelerde feci kaza! Üst düzey yönetici hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.