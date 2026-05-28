Bakan Yumaklı: Son dönemdeki kepazelikler bizden uzak, vizyon farkımız var

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde memleketi Kastamonu'da bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirdi. Yumaklı, ilk olarak Kastamonu Valiliği'ni ziyaret ederek il yönetimi ile düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bakan Yumaklı, daha sonra AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada da partililerle bayramlaşan Yumaklı, gündeme ilişkin açıklama yaptı.

'ARTIK TELEVİZYONLARI AÇAMAZ OLDUK'

Bakan Yumaklı, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinerek, "964 gündür bir toplum, bir katiller sürüsü tarafından soykırıma uğramış vaziyette. Artık televizyonları açamaz olduk. İçtiğimiz su, yediğimiz bir lokma boğazımıza dizilir oldu. Biz bütün bunlara karşı ne yapılabiliyorsa bu dünyada, dünya üzerindeki ülkeler arasında yapan ve yapabilecek olan tek ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde, her türlü imkanı zorlayarak, kullanarak, bu zulmün durması için gayret ediyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bizler de her ortamda, dünyadaki herhangi bir muhatabımızla beraber olurken, konuşurken bunları dile getiriyoruz. Ancak bugün haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu böyle çok enteresan bir ortam yaşanıyor. Bizim ülkemizin böyle bir duruma düşmemesi için 24 senedir AK Parti teşkilatları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkeyi imar etmek için, geliştirmek için, güçlü kılmak için her şeyi yapmakta" diye konuştu.

'ÇOK GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'

AK Parti'nin, herhangi bir siyasi parti olmadığını söyleyen Yumaklı, "Biz vatandaşımızla sadece seçimden seçime bir araya gelen bir parti değiliz. Biz 7 gün 24 saat, yılın her günü vatandaşlarımızla hemhal olan, onların derdine derman olmak isteyen, bu üzere çalışan, Cumhurbaşkanımızın da 'biz bu millete hizmetkar olmaya geldik' diye formüle ettiği o amaç uğruna çalışıyoruz, çabalıyoruz. Aynı şekilde de devam edeceğiz. Çok güçlü olmak zorundayız. Her ne iş yapıyorsak yapalım, görevimiz ne olursa olsun, sorumluluğumuz ne olursa olsun en iyisini yapmak zorundayız, en doğrusunu yapmak zorundayız, herkesten daha fazla çalışmak zorundayız. Çünkü şöyle gözümüzü kapatalım, Türkiye'nin etrafına bir bakalım. Eğer bugün bu ülke bir istikrar adası, bir barış adasıysa, hür ve özgür bir şekilde bu memlekette nefes alıyorsak AK Parti iktidarlarının, mensuplarının 24 yıldır cansiparane çalışması sayesindedir" dedi.

AK Parti'nin genç bir parti olmasına rağmen yüzyıllardır devam eden bir birikimle çalıştığını vurgulayan Yumaklı, siyasetteki gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Son dönemdeki kepazelikleri görüyorsunuz. Hepsi bizden uzaktır, bizim onlarla hiçbir ilgimiz yok. Çünkü onlarla bizim aramızda bakış farkı var, onlarla bizim aramızda vizyon farkı var, onlarla bizim aramızda hayata bakış anlamında bir fark var. Bu millete hizmet etmenin gururunu yaşamak ile başka şeyleri amaçlamak arasında büyük farklar var. Dolayısıyla ikisini hiçbir zaman için yan yana getirmeyeceğiz. Hiçbir şekilde de bizi ilgilendirmiyorlar. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yine söylediği, liderimizin söylediği gibi çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz, bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı