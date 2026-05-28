Aboubakar Bursaspor'a imza atmaya çok yakın

Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla şampiyonluklar yaşayan ve attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Vincent Aboubakar, yeniden Türkiye’ye dönüyor.

BURSASPOR'LA İMZA AŞAMASINDA

1. Lig'e yükselen Bursaspor, transfer piyasasını sallayacak hamleyi bitirmek üzere. Yeşil-beyazlı yönetimin, uzun süredir görüşmelerde olduğu Kamerunlu golcü ve menajeriyle yürüttüğü pazarlıklarda çok ciddi mesafe kat ettiği ve görüşmelerde sona geldiği öğrenildi.

BURSA'YA GELMESİ BEKLENİYOR

Transferinin olumlu olarak sonuçlanması beklenen yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde Bursa'ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Neftçi Bakü formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıkan 34 yaşındaki deneyimli santrfor, 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.