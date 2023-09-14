Bakan Yumaklı: "Güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini bilerek hareket ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ihtiyacı olan ülkelere 33 milyon tona yakın hububat gibi gıda ürünlerinin 'Tahıl Koridoru' vesilesiyle ulaştırıldığını söyledi.

'Şehir Buluşmaları' programı çerçevesinde Kütahya Belediye Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Yumaklı, son dönemdeki gıda milliyetçiliği konusuna değindi. Yumaklı, "Ülkelerin korumacı, gıdayı kendilerine evvel konu olarak elde edip gerekli gıda miktarını kendi ülkelerinde tutmakla ilgili çok ciddi bir gayretleri var" dedi.

Bakan Yumaklı, "Cumhurbaşkanımızın katıldığı ve dünya gündemini uzunca bir süre domine eden G20 zirvesiydi. Bir diğeri benim de katıldığım Dünya Gıda Örgütü ile 9 ülkenin tarım bakanlarının iştirak ettiği küresel gıda kriziyle alakalıydı. Ayrıca bu süreç içerisinde yine Asya ülkelerinin kendi içlerinde buna benzer toplantıları oldu. Bu toplantıların ana konusu gıda arz güvenliği. Bu nedenle işte bu 'yeni normal' dediğimiz iklim değişikliğinden tutun da jeopolitik risklere kadar, doğal afetlere kadar bütün hususların, sadece bizim ülkemizi değil, dünyadaki bütün ülkeleri benzer şekilde etkilediğini görmemiz ve düşünmemiz mümkün. Dünyadaki bütün ülkeler işte bu yeni normallerden etkilendi. Etkilenecek ve etkilenmeye de devam ediyor" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var"

"Güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini bilerek hareket ediyoruz" diyen Bakan Yumaklı, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin en önemli unsuru söylendiğinde onun mutlaka gerçekleşiyor olması. Elbette Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var ve bu hedefler istikametinde biz de güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini bilerek bu düsturla hareket ediyoruz. Bu minvalde herkesin de bildiği ve artık kabul ettiği haliyle savunma sanayimiz kadar önemli tarımsal üretimi de önceliyoruz. Ana karargahımız da elbette illerimiz. İllerimizin tarım ve orman potansiyelini bizler ne kadar etkin kullanırsak, altyapısını ne kadar güçlendirirsek, güçlü Türkiye'nin önünü de o kadar hızlı açmış olacağız" şeklinde konuştu.

"21 yılda 10 milyar liraya yakın tarım, orman ve su alanında destek verildi"

Kütahya'daki kırsal kalkınma konusunda da bin 164 projenin desteklendiğini belirten Bakan Yumaklı, "Kütahya'nın tarım, orman ve su potansiyelini her zaman için verimli şekilde kullanması amacıyla hibe desteği ve yatırımları, bundan önce imza attık. Bundan sonra da artırarak devam ettireceğiz. Kütahya'ya Bakanlık olarak son 21 yılda 10 milyar liraya yakın tarım, orman ve su alanında destek verildi. 168 tesis hizmete alındı. 20 baraj, 7 gölet ve yer altı depolamasıyla yıllık yaklaşık 146 milyon metreküplük su depolama hacmine ve kapasitesine sahip oldu. 21 sulama tesisiyle 184 bin dekarlık arazinin sulanması mümkün. Sulamaya açılan arazilerin ekonomiye yaklaşık yıllık 1 milyar liralık bir katkısı söz konusu" diye konuştu.

'Şehir Buluşmaları' programına, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir de katıldı. - KÜTAHYA