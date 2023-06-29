Bakan Yumaklı: "Gerçekliği olmayan vaatlerle insanımızı kandırmaya çalışanlar 28 Mayıs'ta cevabını aldı"

KASTAMONU - Kastamonu'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünyanın başına bu kadar çok şey gelmişken, Türkiye'nin yüzyılların felaketi gelmişken, bunlar yokmuşçasına, en hafif tabiri ile hiçbir gerçekliği olmayan vaatlerle insanımızı kandırmaya çalışanlar 28 Mayıs'ta cevabını aldı. Ama durmayacaklar, bizim de sürekli bunu akıllarımızda tutmamız gerekiyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak için Kastamonu'yu ziyaret etti. İlk olarak Kastamonu Valiliğinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Yumaklı, daha sonra vatandaşlarla da bir araya geldi. Bakan Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret ederek partililer ile buluştu. Ziyarette partililere seslenen Bakan Yumaklı, Kastamonu'da Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı yatırımlarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak görev alanlarındaki tüm problemlere çözüm üretmek için çalıştıklarını kaydeden Yumaklı, yeni Türkiye yüzyılında kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Böyle bir yıkımın altından kalkabilecek millet Türk milletiydi, hamdolsun bunun altından da kalktık"

Türkiye'nin dünyanın en büyük afetleri arasında yer alan Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin altından kalkmayı başardığını belirten Yumaklı, "Hep 6 Şubat depremini konuşuyoruz. Hep neden bu deprem gündeme getiriliyor diye düşünülebilir. Bu deprem hem bizim ülkemizin değil tarihin en büyük felaketlerinden birisi, belki de birincisi. Bu memleketin farkını da gösteren bir husus oldu. Böyle bir yıkımın altından kalkabilecek millet Türk milletiydi, hamdolsun bunun altından da kalktık. Daha yapacağımız çok işler var. Cenab-ı hak bizi bu tarz kazalardan, belalardan muhafaza eylesin" dedi.

Dünyada yaşanan küresel sorunlara rağmen Türkiye'nin yeni yüzyılında durmadan yola devam ettiğini kaydeden Yumaklı, "Dünyada yeni normal diye bir şey çıktı. Şimdi biz yeni normaldeyiz. Pandemi dedik, şimdi hepimiz unuttuk. Bu bir daha olmayacak anlamına gelmez. Bütün dünyanın, ülkemizin de bu tür etkilere açık olduğunu unutmamız lazım. Bu yeni normalin adı. Şu anda iki devlet savaşıyor. Hemen dibimizdeki Suriye'de onlarca yıldır devam eden bir savaş var. Onlar da 'olmaz' diyordu, oldu. Bu tür şeylere her açıdan hazırlıklı olmamızın tek yolu hiç durmadan, dinlenmeden Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye yüzyılı' olarak tarif ettiği o kutlu yolda durmadan devam etmeye devam etmeliyiz. Biz Cumhur İttifakı olarak bunun en güzel örneğini 14 ve 28 Mayıs'ta verdik, gereğini yaptık. Dünyanın başına bu kadar çok şey gelmişken, Türkiye'nin yüzyılların felaketi gelmişken, bunlar yokmuşçasına, en hafif tabiri ile hiçbir gerçekliği olmayan vaatlerle insanımızı kandırmaya çalışanlar 28 Mayıs'ta cevabını aldı. Ama durmayacaklar, bizim de sürekli bunu akıllarımızda tutmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Ekilmeyen tarım arazisi kalmasın istiyoruz"

"Bakanlık olarak Türkiye çapında takip ettiğimiz 38 tane başlık var. Bu 38 başlık, Türkiye'nin bu zamana kadarki belirlenmiş, üzerinde çalışılmış bürün sorunlarına yönelik üretilmiş projelerdir" diyerek kanunlaştırılan planlı tarım ve tarım arazilerinin boş kalmaması için yürüttükleri proje ile ilgili de bilgiler veren Bakan Yumaklı, "Ekilmeyen tarım arazisi kalmasın istiyoruz" şeklinde konuştu.